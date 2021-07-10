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Что будет, если ходить босиком

Анна Арсеньева
2 часа назад
Все врачи рекомендуют заниматься специальной лечебной ходьбой босиком. Медики говорят, что это один из лучших способов улучшить состояние своего здоровья, особенно для жителей крупных городов. Босоногие прогулки укрепляют иммунитет, влияют на работу нервной системы и снижают риск развития многих заболеваний. Однако у ходьбы без обуви есть определенные правила.
Врач-рефлексотерапевт, заведующий отделением медицинской реабилитации Пироговского Центра Ольга Баракшаева рассказала, что будет, если регулярно ходить босиком, как это правильно делать и где.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.
Здоровье,Видео,
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