Что будет, если ходить босиком

Все врачи рекомендуют заниматься специальной лечебной ходьбой босиком. Медики говорят, что это один из лучших способов улучшить состояние своего здоровья, особенно для жителей крупных городов. Босоногие прогулки укрепляют иммунитет, влияют на работу нервной системы и снижают риск развития многих заболеваний. Однако у ходьбы без обуви есть определенные правила.