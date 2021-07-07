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Какие продукты наиболее полезны во время пандемии, рассказали медики

Свободная прессаиещё 1
4 часа назад
Стало известно, какие именно продукты стоит употреблять во время пандемии коронавируса для поддержания здоровья.
Какие продукты наиболее полезны во время пандемии
Фото: Свободная прессаСвободная пресса
Возглавило список оливковое масло, пишет «Экономика сегодня». Оно снижает риск развития рака, сердечных заболеваний, проблем с ожирением и инсультом.
Также специалисты советуют есть чечевицу, которая сокращает риск воспаления, уровень холестерина и способствует метаболизму жиров, а также уменьшает аппетит.
Еще одним полезным продуктом являются грецкие орехи. Эксперты объяснили, что это отличный источник противовоспалительных жирных кислот омега-3.
Кроме того в период пандемии стоит употреблять овес (предотвращает проблемы с сердцем и диабет), кресс-салат (снижает повреждения ДНК, связанные с раком), яблоки с кожурой (богаты клетчаткой, способствуют снижению веса и уровня холестерина), помидоры (уменьшают риск развития рака простаты у мужчин и защищают женщин в постменопаузе от рака груди).
Ранее эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко назвал самые опасные для здоровья продукты в летний период времени.
Здоровье,
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