Какие продукты наиболее полезны во время пандемии

Стало известно, какие именно продукты стоит употреблять во время пандемии коронавируса для поддержания здоровья.

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Возглавило список оливковое масло, пишет «Экономика сегодня». Оно снижает риск развития рака, сердечных заболеваний, проблем с ожирением и инсультом.

Также специалисты советуют есть чечевицу, которая сокращает риск воспаления, уровень холестерина и способствует метаболизму жиров, а также уменьшает аппетит.

Еще одним полезным продуктом являются грецкие орехи. Эксперты объяснили, что это отличный источник противовоспалительных жирных кислот омега-3.

Кроме того в период пандемии стоит употреблять овес (предотвращает проблемы с сердцем и диабет), кресс-салат (снижает повреждения ДНК, связанные с раком), яблоки с кожурой (богаты клетчаткой, способствуют снижению веса и уровня холестерина), помидоры (уменьшают риск развития рака простаты у мужчин и защищают женщин в постменопаузе от рака груди).