Диетолог назвала эффективные средства для улучшения сна

По словам Московиц, нет ничего хуже, чем отсутствие полноценного отдыха. Так, бессонница или хронический недосып не только заставляют человека чувствовать себя усталым и разбитым, но и приводят к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как риск возникновения высокого кровяного давления, психические расстройства и ослабление иммунитета.