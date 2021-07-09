Pfizer и BioNTech разработали бустерный вариант своей вакцины от ковида

«Что будет, например, через год после применения вакцины — никто сказать не берется. Я думаю, что, конечно, здесь будет явное ослабление эффекта, и тем более не забываем, что уже сейчас и «дельта», и «дельта плюс» линии являются вполне себе представленными. Так что здесь ситуация развивается, и, я так понимаю, на перспективу разработчики хотят запастись возможностью использовать третью дозу. Конечно, есть две стратегии. Первая стратегия — это адаптировать существующие вакцины к новым штаммам коронавирусной инфекции, проблема заключается в том, что они появляются слишком быстро и адаптировать слишком сложно. И вторая стратегия — это увеличить количество инъекций той же самой вакцины, она будет давать менее прицельный, но тем не менее достаточно мощный иммунный ответ».
«Может быть немного антител, а защита хорошая. Там работают клетки памяти. Даже если падает титр антител, при встрече с патогеном клетки памяти заставляют включить систему наработки антител против этого патогена, это еще одна линия защиты. Там сложная система. Что касается Pfizer — там настолько сильный ответ от этой действительно хорошей вакцины, мРНК-вакцины, в первые два раза, что не совсем очевидно, зачем делать бустер. Мне кажется, что предложение сделать бустер имеет под собой некую коммерческую подоплеку, я этого не исключаю, хотя не могу утверждать с определенностью».