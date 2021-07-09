Pfizer и BioNTech разработали бустерный вариант своей вакцины от ковида

Pfizer и BioNTech заявили об обнадеживающих результатах, полученных в ходе испытаний бустера. В частности, после третьей дозы отмечены титры антител, которые в пять-десять раз превышают показатель после двух первичных инъекций. Но детальные результаты исследований разработчики пока не опубликовали.