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Pfizer и BioNTech разработали бустерный вариант своей вакцины от ковида

BFM.RUиещё 2
2 часа назад
Американские власти пока не видят необходимости в третьей дозе вакцины от коронавируса. Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что полностью вакцинированные люди защищены от тяжелого течения ковида. А главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее утверждал, что две дозы вакцины защищают даже от варианта «дельта».
Pfizer и BioNTech разработали бустерный вариант своей вакцины от ковида
Фото: Zuma\TASSZuma\TASS
Разработчики с этим не согласны. Они ссылаются на последние данные Израиля, согласно которым эффективность двухкомпонентной вакцины снизилась до 64% после распространения «дельты», хотя препарат по-прежнему хорошо защищает людей от тяжелой формы болезни, требующей госпитализации. В компании считают, что это свидетельствует о падении уровня антител с момента начала массовой вакцинации в январе-феврале, а значит, третья доза вакцины будет не лишней.
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Единого мнения о необходимости бустера пока нет. Но очевидно, что Pfizer сейчас работает на перспективу. Комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков:
Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук:
«Что будет, например, через год после применения вакцины — никто сказать не берется. Я думаю, что, конечно, здесь будет явное ослабление эффекта, и тем более не забываем, что уже сейчас и «дельта», и «дельта плюс» линии являются вполне себе представленными. Так что здесь ситуация развивается, и, я так понимаю, на перспективу разработчики хотят запастись возможностью использовать третью дозу. Конечно, есть две стратегии. Первая стратегия — это адаптировать существующие вакцины к новым штаммам коронавирусной инфекции, проблема заключается в том, что они появляются слишком быстро и адаптировать слишком сложно. И вторая стратегия — это увеличить количество инъекций той же самой вакцины, она будет давать менее прицельный, но тем не менее достаточно мощный иммунный ответ».
Pfizer и BioNTech заявили об обнадеживающих результатах, полученных в ходе испытаний бустера. В частности, после третьей дозы отмечены титры антител, которые в пять-десять раз превышают показатель после двух первичных инъекций. Но детальные результаты исследований разработчики пока не опубликовали.
Уровень антител — это пока единственный доступный для исследования показатель эффективности вакцин. Но судить по нему об уровне защиты от инфекции не совсем верно, отмечает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ:
«Может быть немного антител, а защита хорошая. Там работают клетки памяти. Даже если падает титр антител, при встрече с патогеном клетки памяти заставляют включить систему наработки антител против этого патогена, это еще одна линия защиты. Там сложная система. Что касается Pfizer — там настолько сильный ответ от этой действительно хорошей вакцины, мРНК-вакцины, в первые два раза, что не совсем очевидно, зачем делать бустер. Мне кажется, что предложение сделать бустер имеет под собой некую коммерческую подоплеку, я этого не исключаю, хотя не могу утверждать с определенностью».
Помимо бустерного варианта Pfizer также разрабатывает модифицированную вакцину для защиты от варианта «дельта». Компания сообщила, что в августе в случае необходимости может начать клинические испытания этого препарата.
Тем временем тайские ученые заявили, что две дозы вакцины Sinovac в сочетании с одной дозой препарата от AstraZeneca способны защитить от «дельта-штамма» коронавируса.
Здоровье,Алексей Аграновский,Энтони Фаучи,Николай Крючков,Pfizer,МГУ,
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