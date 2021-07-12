«Родилась девочкой, а потом превратилась в мужчину»

Вы когда-нибудь слышали о том, кто такие интерсекс-люди? В народе их называют то гермафродитами, то трансгендерами. Однако это грубая ошибка, подобная лексика стигматизирует положение людей с интерсекс-вариацией.

Сегодняшняя серия – это попытка уделить внимание людям, которые сталкиваются с множеством проблем из-за того, что не вписываются в концепцию мужского и женского. Нам всем казалось, что пол – это константа, а гендер – нет. Но, кажется, мы ошибались.

Я очень горжусь, что к нам сегодня присоединилась Татьяна Шепетова – активистка и просто смелая девушка , которая подробно разъяснила трудную тему через призму личной истории. Считаю, что такие темы важно поднимать, так как незнание зачастую рождает страх и непринятие. Надеюсь, подкаст поможет сделать мир чуточку лучше.

Таймкод:

1.10 – С чего начинается активизм

5.40 – Синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера

9.24 – Почему интерсекс-людям сложнее обращаться к врачам

13.39 – Пол и гендер

17.37 – Какие бывают интерсекс-вариации

19.15 – Почему люди рождаются с интерсекс вариацией

21.02 – Отцы и дети

24.26 – Интерсекс-человек НЕ гермафродит

26.08 – Принятие интерсекс-вариации

27.05 – Роды, роль женщины, суррогатное материнство

29.46 – Травмирующие операции

35.04 – Пересадка матки, возможно ли это

40.10 – Гормональная терапия

48.48 – В чем отличие интерсекс-людей и трансгендерных персон

52.49 – Интерсекс-люди и ЛГБТ

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский