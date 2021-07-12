«Родилась девочкой, а потом превратилась в мужчину»

Вы когда-нибудь слышали о том, кто такие интерсекс-люди? В народе их называют то гермафродитами, то трансгендерами. Однако это грубая ошибка, подобная лексика стигматизирует положение людей с интерсекс-вариацией.
Сегодняшняя серия – это попытка уделить внимание людям, которые сталкиваются с множеством проблем из-за того, что не вписываются в концепцию мужского и женского. Нам всем казалось, что пол – это константа, а гендер – нет. Но, кажется, мы ошибались.
Я очень горжусь, что к нам сегодня присоединилась Татьяна Шепетова – активистка и просто смелая девушка
, которая подробно разъяснила трудную тему через призму личной истории. Считаю, что такие темы важно поднимать, так как незнание зачастую рождает страх и непринятие. Надеюсь, подкаст поможет сделать мир чуточку лучше.
1.10 – С чего начинается активизм
5.40 – Синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера
9.24 – Почему интерсекс-людям сложнее обращаться к врачам
17.37 – Какие бывают интерсекс-вариации
19.15 – Почему люди рождаются с интерсекс вариацией
24.26 – Интерсекс-человек НЕ гермафродит
26.08 – Принятие интерсекс-вариации
27.05 – Роды, роль женщины, суррогатное материнство
29.46 – Травмирующие операции
35.04 – Пересадка матки, возможно ли это
40.10 – Гормональная терапия
48.48 – В чем отличие интерсекс-людей и трансгендерных персон
52.49 – Интерсекс-люди и ЛГБТ
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова