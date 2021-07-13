Закрытая и открытая ринопластика: плюсы и минусы

Пластический хирург Мурат Алиев провел для WomanHit.ru бьюти-ликбез

Как известно, под ринопластикой понимается широкий комплекс хирургических операций, направленных на изменение внешнего вида носа. Выделяются в ринопластике и два других вида — закрытая и открытая, причем есть хирурги, которые практикуют преимущественно закрытую ринопластику, есть те, кто предпочитает открытую ринопластику. Каждый из этих видов включает в себя секционную или структурную ринопластику и сохраняющую риносептопластику.

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Открытая ринопластика: основные особенности

При открытой ринопластике разрез делается на колумелле — серединной части носа, причем в ее самом узком месте. В результате разреза начинает отслаиваться остальная кожа. Хрящи носа обнажаются, и далее уже проводится операция по показаниям.

После открытой ринопластики в течение года формируется фиброз — рубцы, которые могут стабилизировать или деформировать результаты хирургического вмешательства, но при этом многое зависит от того, насколько пластический хирург является мастером в своем деле и сколь ответственно он подошел к операции. Хорошая техника хирурга предполагает меньший фиброз.

Окончательный результат операции пациент и окружающие видят примерно через год, иногда — чуть быстрее, через десять месяцев или даже полгода. Плюс открытой ринопластики — широкий обзор, но если делать сохраняющую ринопластику, то обзор будет примерно такой же, как и при закрытой ринопластике. Единственное, что на нижние латеральные хрящи выходишь свободнее. Минусы — большая травматизация тканей.

Плюсы и минусы закрытой ринопластики

При закрытой ринопластике разрез проводится внутри, что позволяет сохранить артерии, питающие кончик носа. Это позволяет значительно быстрее восстановиться после операции. Плюс? Разумеется! Но закрытая ринопластика намного сложнее, чем открытая, и проводят ее очень опытные пластические хирурги. Без многолетнего опыта проведения операций по открытой ринопластике, за закрытую ринопластику лучше не браться.

Многие пластические хирурги, даже имея внушительный опыт работы, избегают закрытой ринопластики, так как проводить ее очень сложно, требуются специальные инструменты для ее проведения. Минусом можно назвать маленькую визуализацию операционного поля.