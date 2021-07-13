Названы способы пережить жару без вреда для здоровья

Врач-терапевт Лариса Алексеева назвала способы пережить жару без вреда для здоровья. Для этого необходимо обильно пить, отказаться от жирной и соленой пищи, а также чаще принимать холодный душ и устраивать влажную уборку, сообщают Nation News.

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В жаркую погоду, особенно с 12 до 18 часов, медик посоветовала не выходить на улицу людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, и тем, кому не нужно на работу. Алексеева объяснила, что длительное пребывание на солнце грозит повышенным давлением, сгущенной кровью, а также риском инсультов и инфарктов.

Спастись от жары помогает обильное питье: например, зеленый чай с лимоном или имбирем, заваренный в кувшине.

«Это тонизирует, не дает печалиться, улучшает состояние нервной системы. Все-таки в жару люди становятся более вялыми, менее энергичными и собранными», — подчеркнула терапевт.

При этом питание в жаркую погоду стоит облегчить, добавив в рацион больше овощей или фруктов. Терапевт порекомендовала попробовать огуречную окрошку с укропом, луком и кефиром: по мнению Алексеевой, это популярное на Востоке блюдо тонизирует, уменьшает жажду, а также укрепляет кости.

Справиться с жарой в помещении позволят вентилятор: врач подчеркнула, что это лучшее средство, чтобы охладить воздух в помещении. При отсутствии вентилятора и кондиционера добиться прохлады ночью можно при помощи плотных портьер.