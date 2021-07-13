Позы, которые уберут жир на животе

Справиться с проблемными зонами помогут легкие упражнения, которые также могут поспособствовать улучшению общего состояния организма.

Поза кобры

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Такая поза активизирует мышцы живота, укрепляет руки и плечи и даже улучшает настроение! Вы увидите результаты почти сразу, как только начнете регулярно выполнять это упражнение. Ложитесь на живот, ноги вытянуты, ладони под плечами, локти назад. Прижмите ступни и бедра к полу, выпрямите руки и оторвите грудь от пола. Прогнитесь вперед в пояснице и сведите лопатки вместе. Задержитесь в этой позе на 30 секунд.

Поза лодки

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