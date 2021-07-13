Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Позы, которые улучшат здоровье и уберут жир на животе

Диана Товсепова
1 час назад
Справиться с проблемными зонами помогут легкие упражнения, которые также могут поспособствовать улучшению общего состояния организма.
Позы, которые уберут жир на животе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Поза кобры

Соцсети
Такая поза активизирует мышцы живота, укрепляет руки и плечи и даже улучшает настроение! Вы увидите результаты почти сразу, как только начнете регулярно выполнять это упражнение. Ложитесь на живот, ноги вытянуты, ладони под плечами, локти назад. Прижмите ступни и бедра к полу, выпрямите руки и оторвите грудь от пола. Прогнитесь вперед в пояснице и сведите лопатки вместе. Задержитесь в этой позе на 30 секунд.

Поза лодки

Соцсети
Это упражнение стимулирует почки и улучшает пищеварение. Кроме того, оно поможет вам обрести идеально плоский и подтянутый живот. Сядьте, согните ноги и твердо поставьте ступни на пол. Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги так, чтобы лодыжки оказались параллельно полу. Вытяните руки перед собой на высоте плеч для равновесия. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.
Здоровье,Жир на животе,Жир на животе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители