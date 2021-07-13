Позы, которые уберут жир на животе

Справиться с проблемными зонами помогут легкие упражнения, которые также могут поспособствовать улучшению общего состояния организма.
Поза кобры
Такая поза активизирует мышцы живота, укрепляет руки и плечи и даже улучшает настроение! Вы увидите результаты почти сразу, как только начнете регулярно выполнять это упражнение. Ложитесь на живот, ноги вытянуты, ладони под плечами, локти назад. Прижмите ступни и бедра к полу, выпрямите руки и оторвите грудь от пола. Прогнитесь вперед в пояснице и сведите лопатки вместе. Задержитесь в этой позе на 30 секунд.
Поза лодки
Это упражнение стимулирует почки и улучшает пищеварение. Кроме того, оно поможет вам обрести идеально плоский и подтянутый живот. Сядьте, согните ноги и твердо поставьте ступни на пол. Слегка отклонитесь назад и поднимите ноги так, чтобы лодыжки оказались параллельно полу. Вытяните руки перед собой на высоте плеч для равновесия. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.