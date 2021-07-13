Врач сообщил, нужно ли носить защитные маски после вакцинации

Использование вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson
(J&J) может увеличить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сказано в обновленных в понедельник рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США ( FDA), сообщает сайт ведомства. Согласно данным этого регулирующего органа, в течение 42 дней после вакцинации препаратом повышается риск развития синдрома Гийена-Барре - это аутоиммунное поражение периферических нервов, которое сопровождается слабостью в мышцах и нарушением чувствительности. При этом специалисты ведомства полагают, что преимущества, которые дает применение J&J, в значительной степени перевешивают возможный вред от этой вакцины. Они отмечают, что вероятность проявления указанного заболевания "очень низка". Как сообщает газета The New York Times, что ( FDA) планирует объявить данном побочном эффекте. По информации источников издания, в регулирующем органе считают, что у людей, получивших этот препарат в США, примерно в три - пять раз чаще обычного развивается синдром Гийена-Барре. По сведениям газеты, были выявлены около 100 случаев развития этого синдрома среди людей, которые привились вакциной J&J. В материале говорится, что пациенты с таким диагнозом по большей части вылечиваются.