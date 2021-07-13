Кто из звезд делал интимную пластику и зачем

Внешность играет в жизни женщины значительную роль. Даже богатые и знаменитые могут чувствовать себя неуверенно из-за формы своего носа или маленького размера груди. А если вопрос касается такого пикантного момента, как физиологические особенности строения половых органов? Тут многие испытывают психологические проблемы. Однако побороть все комплексы поможет пластическая хирургия.

Любовь Гауэр

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Пластический хирург

Обращения пациентов с подобными проблемами сегодня нередкие, хотя многие еще могут испытывать стеснение перед доктором. Однако этого делать незачем, ведь тело человека — это единый организм, в котором нет ничего постыдного. Дамам, у которых есть беспокойство по поводу строения органов интимной зоны, стоит обратиться за консультацией к пластическому хирургу, который может изменить форму половых губ, исправить их асимметрию и скорректировать размер. Для этого делается особая операция — лабиопластика.

Кому стоит задуматься о лабиопластике?

Для данного вида коррекции практически не существует особых ограничений по возрасту, это решается в каждом случае индивидуально.

Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются женщины, познавшие радость материнства. Это обусловлено тем, что гормоны, вырабатываемые организмом в период вынашивания, могут способствовать увеличению размера половых губ. Кроме того, на это может повлиять и сильный приток крови в данную область.

В итоге внешние половые органы могут даже сделать обычную ходьбу и занятия спортом дискомфортными. Перенесшие процедуру эпизиотомии — рассечения влагалища — также попадают в зону риска. Однако в этом случае причиной проблем становится неправильно выполненный шов. Зачастую с этим связана боль во время занятий сексом.

Нерожавшие девушки с такой ситуацией сталкиваются реже, если есть врожденная патология или асимметрия. После наступления менопаузы также могут возникнуть дряблость и обвисание половых губ. Поэтому дамы в возрасте 40+ также являются пациентами пластических хирургов.

Какие типы операции бывают?

Доктора прибегают к двум вариантам лабиопластики, выбор типа делается в зависимости от самой проблемы. Первая, классическая методика включает в себя иссечение каймы половых губ с дальнейшим ушиванием их специальным косметическим швом. Второй метод — центральная клиновидная лабиопластика. В ее ходе хирург проводит V-образный разрез с последующим удалением излишков мягких тканей. В каждом из этих случаев врач во время наложения швов использует особые материалы, которые спустя некоторое время рассасываются. А это значит, что не нужно бояться болезненного снятия швов. Что же касается такого важного момента, как анестезия, то в зависимости от сложности ситуации может быть применен как местный, так общий тип наркоза.

Сколько времени занимает реабилитация?

Для восстановления организма после данной коррекции обычно хватает месяца. Однако для того, чтобы все прошло без осложнений, пациентки обязаны соблюдать рекомендации. Ограничения особенно важны в первые две послеоперационные недели. Так, в это время придется забыть о возможности сидеть — такая поза ведет к расхождению швов. Кроме того, в этот период также важно правильно ухаживать за ними, чтобы не было нагноения. Для этого швы обрабатывают антисептическим раствором. По прошествии месяца доктор может разрешить занятия спортом. Что же касается возобновления интимной жизни, то об этом можно будет задуматься не ранее чем через полтора месяца.

Кто из знаменитостей делал операцию?

Правильное отношение к своему телу и отсутствие ложного стыда дало возможность многим мировым звездам открыто делиться своим опытом в деле преображения себя, в том числе и в таком тонком вопросе, как лабиопластика.

Один из примеров — певица Габриэлла да Сильва, участница вокального шоу «Голос-4» родом из Бразилии. Звезде потребовалась подобная коррекция после того, как она во второй раз стала мамой. А так как знойная красотка заботится о качественной интимной жизни с супругом, она решилась на подобную процедуру.

Своего обращения к пластическому хирургу по этому вопросу не скрыла и легендарная Ким Кардашьян . Доктор провел для этой дивы лазерное омоложение вагины. Этот метод часто используется и в качестве профилактики и подходит тем, кому уже исполнилось 25 лет.

Пример Ким оказался «заразительным» — одна из сестер Ким, Кортни, также отправилась к специалисту за такой же процедурой, а после поделилась впечатлениями на одном из ток-шоу.

Супруга Оззи Осборна Шэрон обратилась к пластическому хирургу с просьбой провести ей подтяжку влагалища, так как почувствовала, что возрастные изменения стали накладывать отпечаток на качество жизни.