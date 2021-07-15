Советуют эксперты: как улучшить свой сон

Из-за постоянного стресса и нарушенного режима, многие люди испытывают проблемы со сном. Эксперты рассказали, как улучшить его.

Для начала необходимо наладить режим сна и бодрствования. Некоторые стараются отсыпаться на выходных, но такая стратегия не работает. Лучше всего для человеческого организма — это систематический подъем примерно в одно и то же время.

Врачи советуют ложиться спать пораньше, так как сон до полуночи считается качественным. В это время мозг активно вырабатывает мелатонин и активизирует процессы регенерации в организме.

Безусловно, очень важно снизить количество стресса в жизни и вовремя выпускать негатив. Для этого можно использовать медитации, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Также может помочь теплый душ, ванна при свечах или чайная церемония перед сном.

Не менее важным для хорошего сна является комфорт в спальне. Для этого следует купить плотные шторы, чтобы свет с улицы не мешал отдыху, удобный матрас и создать оптимальный уровень влажности в комнате.