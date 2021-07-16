Эксперт назвал помогающий избавиться от жира на животе продукт

Соевая паста твенджан, широко известная в Корее и часто используемая в национальной кухне, помогает в борьбе с ожирением. А ежедневное употребление этой приправы позволяет избавиться от жира на животе. Об этом сообщает Express.
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Ученые провели эксперимент, в котором поучаствовал 51 взрослый человек с избыточной массой тела. Добровольцев разделили на две группы, первой из которых в течение 12 недель добавляли в еду твенджан, а второй — плацебо.
В финале эксперимента у тех, кто регулярно употреблял соевую пасту, зафиксировали существенное уменьшение массы тела и жира в организме. Так специалисты доказали эффективность твенджан в борьбе против ожирения.
Ежедневный прием десяти граммов твенджана уменьшает количество жира в области живота у взрослых.Этот фактор, в свою очередь, снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа.