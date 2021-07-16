Можно ли спать в жару с включенным кондиционером

В нынешнюю жару сложно отказаться от работающего вентилятора или кондиционера, даже на ночь. Существует мнение, что спать с включенным кондиционером опасно из-за риска простудиться. «Рамблер» рассказывает, так ли это.

Летом от кондиционера больше пользы, чем вреда. Многие боятся переохладиться, и это разумно. Однако перегрев для организма намного опасней. Тепловой удар может случиться не только на улице, но и в офисе или жилой квартире. Поэтому, если есть возможность включать кондиционер, лучше ей пользоваться. Да, даже на ночь: доказано, что жара ухудшает качество сна.

Спать при кондиционере можно и нужно. Главное — соблюдать несколько правил.

Разница с уличной температурой в 5 градусов

Летом мы постоянно перемещаемся с жары в холод. Резкие перепады вредят сосудам и могут эпизодически ухудшать самочувствие. Вернувшись с тепла, установите кондиционер на температуру, которая ниже уличной на 2-3 градуса, а затем постепенно понижайте. Плавный переход поможет организму быстрее адаптироваться.

Минимальная температура — +20°С

Опасна не собственно низкая температура, а разница между температурой в квартире и на улице — она не должна быть больше 10 градусов.

Направлять поток холодного воздуха в потолок

Не стоит спать прямо под кондиционером: поток воздуха застудит спину или суставы. Если кровать стоит под устройством, установите на кондиционер специальный защитный экран.

Чистить кондиционер как можно чаще

Во время перегона воздуха в устройстве естественным образом образуются микробы и бактерии. Очищайте и обновляйте фильтры минимум раз в 3 месяца для профилактики.

Изредко использовать максимальную скорость обдува

Если комната прогрелась до той степени, что в ней невозможно спать, включите обдув устройства на максимум. Через 3-5 минут переведите его на минимальный режим и оставьте так на всю ночь.

Проветривать комнату минимум раз в день

При работающем кондиционере воздух в комнате заставивается, становится сухим. Открывайте окна утром или вечером, чтобы создать естественный поток. Кондиционер при этом стоит выключить.

Не засыпать при открытых окнах