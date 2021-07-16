Нужны ли разгрузочные дни и как их проводить

Tсть ли жизнь после смерти и что бы такого съесть, чтобы похудеть, – пожалуй, главные вопросы мироздания. Не уверены насчет первого, а вот на второй мы готовы дискутировать вечно – в нашей постоянной рубрике о диетологии, нутрициологии и обо всем, что с связано с нашим питанием.

Фото: Peopletalk Peopletalk

В жаркое время года, когда аппетит не так донимает наши разум и чувства, многие вспоминают про так называемые «разгрузочные дни». Особенно если до пляжного отпуска всего ничего и осталась наивная вера в то, что можно приблизиться к формам своеймечты за несколько дней. Насколько полезен для организма такой «детокс», узнали у профессионала.

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Действительно, на своей практике я довольно часто сталкиваюсь с пациентами, которые пробуют разгрузочные дни с целью снизить вес, очистить организм или получить ощущение легкости после переедания. При этом варианты таких дней могут бытьразные – на соках, на кефире, яблоках, смузи (список можно продолжать бесконечно). Но насколько это оправданно и безопасно? Спойлер: нет.

Когда можно включить режим разгрузки

На самом деле разгрузочные дни с целью снижения веса не рекомендованы ни одним научным сообществом. Иногда такую меру могут использовать после операций или при некоторых заболеваниях, когда человек не может употреблять определенную пищу, но не более.

Единственный и неповторимый: принцип здорового питания

Для здорового человека подход «ем, что хочу, а затем разгружаюсь на соках» необоснован и даже опасен. Здоровое питание – это прежде всего здоровое пищевое поведение: мы едим, когда голодны, и перестаем есть, когда чувствуем насыщение. Всё. Главная задача – научиться не переедать в течение дня и одновременно не игнорировать чувство голода, а не выработать в себе уникальную силу воли, чтобы периодически входить в режим голодовки и так же легко из него выходить, не срываясь на запрещенное.

Понимаю, это звучит не так эффектно, как сулящие быстрый результат чудо-диеты, но здоровое питание должно быть разнообразным и полноценным и иметь целью восполнять нашиэнергетические потребности. И разгрузочный день на 800 калорий не имеет ничего общего с этой идеей.

Надо ли выводить шлаки

Что касается детоксикации и выведения «шлаков и токсинов», то это вовсе антинаучная теория. В нашем организме не существует никаких шлаков, а токсины могут присутствовать после пищевого, алкогольного или наркотического отравления. Такая ситуациятребует экстренной госпитализации – и тут точно не поможет зеленый смузи с ананасом и семенами чиа. Увы!

Печень, почки, кожа – вот что отвечает за выведение продуктов распада. И они прекрасно справляются без разгрузочных дней Если ты действительно хочешь помочь себе, то лучше откажись от курения и постарайся ограничить употребление алкоголя. Занимайся спортом, разнообразно питайся, и тогда никакой «чистки» проводить не потребуется.

Если очень хочется посидеть на кефире

Что касается абсолютных противопоказаний, то разгрузочные дни нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями желчного пузыря и сахарным диабетом, пожилым людям, детям и пациентам с расстройствами пищевого поведения.