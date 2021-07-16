Ученые: диодные лампы и ожирение взаимосвязаны

Ученые из Японии решили выяснить, как светодиодные лампы могут влиять на обмен веществ в организме человека. Их ждало любопытное открытие. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Издание Scientific Reports опубликовало исследование японских ученых, которые смогли проверить влияние искусственного света на сон, терморегуляцию и выработку мелатонина и кортизола, что в свою очередь сказывается на скорости обмена веществ.

В современном мире одним из основных источников являются LED-лампы. Ученые уже доказали, что спектр света светодиодных ламп богат синим цветом с длиной волны около 460 нанометров, что способствует снижению выработки мелатонина и увеличивает время, которое требуется человеку, чтобы уснуть.

В качестве альтернативы ученые предложили OLED-лампы, в спектре которых меньше синего цвета.

В структуре сна участников исследования в зависимости от вида ламп изменений не обнаружили, но температура тела м траты энергии были ниже у тех из них, кто провел четыре часа при свете OLED.

Также у этой группы более интенсивным было окисление жиров и выше уровень 6-сульфатоксимелатонина во время сна по сравнению с участниками группы, которая использовала LED-освещение.

Ученые предполагают, что тип используемого освещения влияет на энергетический обмен через мелатонин. После OLED-излучения жиры распадаются быстрее. Исследователи считают, что этому способствует более высокий уровень данного гормона.

Получается, что воздействие светом в ночное врем суток напрямую связано с окислением жиров во время сна.

"Наши данные говорят о том, что определенные типы света могут влиять на набор веса и другие физиологические параметры",