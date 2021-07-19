Интимная жизнь: когда секс полезен и когда вреден

Во - первых это приятная кардионагрузка, а значит укрепляется сердечно-сосудистая система.

Во-вторых, стабилизируется гормональный фон, а значит не будет ни перепадов настроения, ни неприятных высыпаний на коже.

Ну а коктейль из эндорфинов, получаемый во время ночных шалостей, поднимает настроение и заряжает энергией. Но не стоит усердствовать. Ученые давно доказали: регулярная интимная жизнь оказывает не просто оздоравливающее, но даже иногда целебное действие на весь организм. Причем это касается и мужчин, и женщин.

В некоторых случаях «любовь для здоровья» напротив, может привести к его ухудшению. Есть определенные показания, когда с утехами стоит повременить: сексолог рассказывает какие.

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Можно ли при месячных заниматься интимной жизнью

Несмотря на все доводы врачей, до сих пор многие свято уверены, что в определённые дни цикла («во время «красных дней календаря») риск забеременеть отсутствует.

К тому же, у некоторых дам в «эти дни» даже повышается влечение. Вот только медики предупреждают, интим во время месячных не просто не рекомендуется, но и категорически противопоказан, есть риск получить серьезные проблемы со здоровьем.

Комментарий специалиста:

Во время сексуальных утех начинается обратный ток крови, которая через маточные трубы может попасть в брюшину и там осесть на яичниках и даже мочевом пузыре. Результат – эндометриоз, кисты в яичниках.

Кроме того, сами по себе менструальные выделения - питательная среда для размножения вредоносных микроорганизмов. Может возникнуть воспаление самой матки и придатков. Все эти заболевания – частая причина бесплодия в будущем.

Кроме того, месячные не дают гарантии, что беременность не наступит: в среднем цикл длится от 21 до 35 дней, чаще всего - 28. Отсчёт идёт от первого дня и до дня накануне следующих месячных. Наибольший риск забеременеть в середине периода – в это время наступает овуляция: яйцеклетка покидает яичник и опускается по трубе, где по идее и должна встретить свою «вторую половину» в виде сперматозоида. «В период менструации в организме женщины проходят очень сложные процессы, невидимые глазу, - поясняет сексолог. – Происходит отторжение внутреннего слоя, выстилающего тело матки. Кровь выходит наружу через приоткрытую шейку органа.

Однако, если свидания не случилось, яйцеклетка может подождать избранника еще сутки, затем разрушится. А вот мужская клетка способна продержаться до пяти дней.

Это значит, что если цикл короткий, то теоретически сперматозоид, попавший внутрь даже во время менструации может дождаться свою ненаглядную, и произойдет зачатие. Поэтому как способ контрацепции это вариант не выдерживает критики.

Еще один важный момент, связанный с месячными – реакция партнера, которую надо учитывать. Некоторые мужчины испытывают неприязнь и занятие любовью с кровью на простынях для них неприемлемо».

Романтическое свидание удалось, и вы уже практически обнажены в объятьях любимого или любимой. Взгляд с наслаждением скользит по телу, и вдруг вы замечаете, что на половых органах у него (или нее) есть небольшие язвочки.

Скорее всего – это не просто прыщики. Поэтому как не велика была бы ваша страсть – самым разумным решением в этой ситуации будет одеться и закончить встречу.

Комментарий специалиста:

«Отказаться от интима стоит при наличии язвочек, высыпаний в области паха у партнера» Также надо насторожиться, если вы заметили обильные выделения с неприятных запахом. Скорее всего, у вашего избранника вовсю развивается одна или несколько инфекций, передающихся половым путем. Риск заражения очень высок, причем даже барьерные средства защиты, в том числе презерватив, не дадут ста процентов гарантии, что не подцепите заразу.

Ночь любви может стоить вам не только похода к венерологу, но и нескольких недель лечения сильными антибиотиками.

Вряд ли пара часов «кувырканий» в постели того стоят. Партнеру же порекомендуйте как можно скорее обратиться к врачу и сдать анализы.

Если же инфекцию нашли и у вас, и у вашего избранника и лечение вы проходите вместе, то на время придется тоже ограничить сексуальные контакты.

В противном случае есть все шансы столкнуться с реинфекцией, так как риск повторного заражения очень велик».

Можно ли заниматься интимной жизнью при беременности

Самый частый вопрос, который задают гинекологу будущие мамы – «а можно ли заниматься сексом во время беременности?» Можно, но не все девять месяцев и не каждой. Процесс вынашивания ребенка - настоящие испытание для организма женщины, а такая нагрузка на определённых сроках может только навредить.

Комментарий специалиста:

«Если беременность проходит без осложнений, то интим, но без усердия не противопоказан, - констатирует сексолог – Однако поберечь стоит будущей маме себя в первом триместре – когда особенно высок риск выкидыша.

В момент пика удовольствия происходит сокращение матки, тонус ее повышается, что может способствовать раскрытию шейки.

Категорически противопоказано занятие любовью если есть гематомы или кровотечения, подтекают околоплодные воды, низко расположена плацента, укорочена или приоткрыта шейка матки, ну и, если папа – носитель инфекционных заболеваний.

Естественно, сразу после появления малыша на свет секс не приветствуется. После родов внутренняя поверхность матки представляет собой одну большую рану, половой контакт приведет к еще большему кровотечению, может начаться воспалительный процесс. Минимальное воздержание по рекомендации врачей 3-4 недели.

Ну а если роды прошли при помощи кесарева сечения, то срок этот увеличивается еще на две недели – органу надо просто дать «зажить» и лишний раз не тревожить».

Когда секс запрещает гинеколог

Воздержание может быть обусловлено и медицинским вмешательством. Если предстоит поход к врачу-гинекологу, и тем более, если предстоит сдача анализов или другие манипуляции.

Комментарий специалиста:

«Совет больше касается женщин, в частности из-за особенностей анатомии, - объясняет сексолог. – Воздержание нужно, если вы планируете сдать анализы и получить корректный результат. Наличие смазки и спермы меняет биофлору – снижает кислотность, меняется и соотношение бактерий и вирусов.

«Секс-пост», конечно, не нужен, но вот перед манипуляциями 2-3 дня стоит вытерпеть без утех. Этот же срок понадобится, если партнерша планирует установить внутриматочную спираль (ВМС).

После проведения манипуляций потребуется еще несколько дней, чтобы все зажило.

Для представителей обоих полов также не рекомендуется заниматься любовью после любых хирургических вмешательств. Е

сли была операция, даже если уже сняли швы -могут быть ограничения на физическую активность на какое-то время. Оно зависит от характера операции и самого органа».

Вреден ли секс без перерыва

Иногда от ласк с любимой приходится отказываться мужчине, даже если избранница настаивает. Все дело в физиологии. «Секс без перерыва» может навредить здоровью гораздо больше, чем воздержание.

Комментарий специалиста:

«Любовные ласки – это в первую очередь нагрузка на мужчину, - напоминает сексолог. – В большинстве случаев именно он занимает активную позицию.

В эти минуты (и даже часы!) работают вовсю и предстательная железа, и семенные пузырьки, и сам половой орган. Если же увлечься процессом без меры – велик риск «заработать» воспалительные заболевания яичек.

во-первых, повышает риск возникновения половых заболеваний

во-вторых, вызывает раздражительность. По исследованию ученых, слишком активная половая жизнь,

По сути, интим для представителей сильного пола – как спорт. Если он регулярный – все замечательно. А если время от времени и с большими нагрузками – то наверняка будут проблемы.

Только подумайте, если спортсмен будет тренироваться слишком часто, организм быстро утомится, и с сексуальной жизнью точно так же.

Также есть противопоказания к занятиям любовью людям, страдающим от диабета и повышенного давления. Сначала надо вылечиться от гипертонии, затем уже на свидания бегать.