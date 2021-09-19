Как понять, что у вас проблемы с щитовидной железой

Заболевания щитовидной железы являются очень распространенными среди женщин, но их также часто игнорируют. Однако именно щитовидная железа может влиять на обмен веществ в организме, а также на работу важных систем тела. "Рамблер" рассказывает, по каким признакам можно определить наличие проблем с щитовидной железой. Если вы чувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением. В таком случае обратитесь к врачу.

Щитовидная железа занимается выработкой гормонов. В ней происходит накопление йода и синтез йодтиронинов. Эти вещества помогают нашему организму функционировать и отвечают за рост и развитие органов. Именно поэтому важно следить за состоянием и здоровьем щитовидной железы.

Хроническая усталость и подавленность

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые отвечают за выделение серотонина — гормона счастья. Недостаток серотонина может привести к появлению усталости и раздражительности. Поэтому, беспричинная грусть и перепады настроения могут говорить о том, что у вас есть проблемы с щитовидной железой;

Жар или озноб

Если щитовидная железа начинает вырабатывать меньше гормонов, человеку становится холодно, у него появляется озноб. Если она вырабатывает больше гормонов, чем нужно, то может появиться жар. Оба эти состояния не считаются нормой, поэтому если вы внезапно почувствовали озноб или жар, значит есть повод обратиться к врачу.

Нарушения менструального цикла

При отклонениях у женщин идут либо слишком скудные, либо слишком обильные месячные. Это зависит от количества гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа. Кроме того, у женщин с нарушениями цикл может быть нерегулярным.

Ощущение кома в горле