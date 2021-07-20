Какие признаки сигнализируют о развитии рака яичников

Яичники — особенный парный орган, важный в жизни каждой женщины, так как отвечает за развитие и репродуктивную функцию. Однако и половые железы тоже подвержены развитию онкологии. Страшный недуг может негативно повлиять на женщину как во время, так и после лечения. Как и в случае возникновения других видов рака, важна своевременная диагностика заболевания, таким образом увеличиваются шансы на выздоровление.
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Рак яичников можно распознать, если обращать внимание на определенную симптоматику. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум».
По данным Американского онкологического общества, стало известно о четырех самых распространенных признаков обсуждаемого вида онкологии.
К ним относятся:
- Ощущение постоянного или частого вздутия живота.
- Боль или дискомфорт в области таза или живота.
- Проблемы с приемом пищи, быстрое чувство сытости или снижение аппетита.
- Симптомы со стороны мочевыводящих путей, такие как потребность в мочеиспускании чаще или срочнее, чем обычно.
При обнаружении подобных симптомов важно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.