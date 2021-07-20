Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Какие признаки сигнализируют о развитии рака яичников

Passion.ru
2 часа назад
Яичники — особенный парный орган, важный в жизни каждой женщины, так как отвечает за развитие и репродуктивную функцию. Однако и половые железы тоже подвержены развитию онкологии. Страшный недуг может негативно повлиять на женщину как во время, так и после лечения. Как и в случае возникновения других видов рака, важна своевременная диагностика заболевания, таким образом увеличиваются шансы на выздоровление.
Какие признаки сигнализируют о развитии рака яичников
Фото: Passion.ruPassion.ru
Рак яичников можно распознать, если обращать внимание на определенную симптоматику. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум».
По данным Американского онкологического общества, стало известно о четырех самых распространенных признаков обсуждаемого вида онкологии.
К ним относятся:
  • Ощущение постоянного или частого вздутия живота.
  • Боль или дискомфорт в области таза или живота.
  • Проблемы с приемом пищи, быстрое чувство сытости или снижение аппетита.
  • Симптомы со стороны мочевыводящих путей, такие как потребность в мочеиспускании чаще или срочнее, чем обычно.
При обнаружении подобных симптомов важно обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители