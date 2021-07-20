Какие признаки сигнализируют о развитии рака яичников

Яичники — особенный парный орган, важный в жизни каждой женщины, так как отвечает за развитие и репродуктивную функцию. Однако и половые железы тоже подвержены развитию онкологии. Страшный недуг может негативно повлиять на женщину как во время, так и после лечения. Как и в случае возникновения других видов рака, важна своевременная диагностика заболевания, таким образом увеличиваются шансы на выздоровление.