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Эндокринолог раскрыла причину плохого секса

Рамблер
23 часа назад
Эндокринолог занимается болезнями, связанными с дефицитом, избытком или неправильным действием гормонов, а также структурными заболеваниями желез внутренней секреции. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили разобраться, как гормоны влияют на наше половое влечение.
Эндокринолог раскрыла причину плохого секса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным Росстата, треть россиян не посещает врачей, а половина из них в случае болезни занимается самолечением. Однако от состояния нашего здоровья зависит слишком многое и половая функция тоже.
Вместе с эндокринологом Юлией Сидоровой мы разобрали, за что отвечают прогестерон, тестерон, дофамин, кортизол и другие гормоны. Разложили любовь и секс на формулу гормональных всплесков, а также изучили, как формируется сексуальное влечение и откуда берется гормонофобия.
Таймод:
1.19 – Чем занимается эндокринолог и что такое гормоны
6.30 – Гормоны, которые влияют на половое влечение
14.20 – Люди полигамны, потому что животные полигамны, так ли это?
15.23 – Раскладываем любовь на формулу гормонов
27.27 – Как гормоны влияют на наше поведение и либидо
35.25 – Гормоны, которые выделяются во время секса
38.38 – Можно ли превратить слабых мужчин в сильных, а сильных мужчин в слабых с помощью гормонов?
42.51 – Внимание триггер! Обсуждаем вред конверсионной терапии
48.00 – Могут ли гормональные препараты снизить тестостерон и агрессию в обществе
50.18 – Какие гормоны определяют нашу волосатость
52.10 – Оральные препараты (контрацептивы и нет) и гормонофобия
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
монтаж и джингл — Глеб Домбровский
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова
Здоровье,Либидо,Красивый секс,Юлия Сидорова,Google,Apple,
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