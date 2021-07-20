«Ожирение снижает либидо»: эндокринолог раскрыла причину плохого секса

Эндокринолог занимается болезнями, связанными с дефицитом, избытком или неправильным действием гормонов, а также структурными заболеваниями желез внутренней секреции. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы решили разобраться, как гормоны влияют на наше половое влечение.

По данным Росстата, треть россиян не посещает врачей, а половина из них в случае болезни занимается самолечением. Однако от состояния нашего здоровья зависит слишком многое и половая функция тоже.

Вместе с эндокринологом Юлией Сидоровой мы разобрали, за что отвечают прогестерон, тестерон, дофамин, кортизол и другие гормоны. Разложили любовь и секс на формулу гормональных всплесков, а также изучили, как формируется сексуальное влечение и откуда берется гормонофобия.

Таймод:

1.19 – Чем занимается эндокринолог и что такое гормоны

6.30 – Гормоны, которые влияют на половое влечение

14.20 – Люди полигамны, потому что животные полигамны, так ли это?

15.23 – Раскладываем любовь на формулу гормонов

27.27 – Как гормоны влияют на наше поведение и либидо

35.25 – Гормоны, которые выделяются во время секса

38.38 – Можно ли превратить слабых мужчин в сильных, а сильных мужчин в слабых с помощью гормонов?

42.51 – Внимание триггер! Обсуждаем вред конверсионной терапии

48.00 – Могут ли гормональные препараты снизить тестостерон и агрессию в обществе

50.18 – Какие гормоны определяют нашу волосатость

52.10 – Оральные препараты (контрацептивы и нет) и гормонофобия

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

монтаж и джингл — Глеб Домбровский