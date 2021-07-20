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«Думала я просто ленивая»: как анемия стала невидимой болезнью

Даня Виттиг
2 часа назад
Татьяна всю жизнь работала фотографом, принимала заказы, разрабатывала концепции съемок и бесконечно от этого уставала. Вроде бы и работа любимая, и график формируешь сам, и доход приносит, но силы будто исчезли. Оказалось, болезнь. "Рамблер" расскажет историю Татьяны подробнее.
«Думала я просто ленивая»: как анемия стала невидимой болезнью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Бодрой Татьяна себя не чувствовала никогда, считала себя человеком флегматичным. Вместо вечерней пробежки предпочитала сидеть дома. Однако профессия обязывала постоянно общаться с людьми. Татьяна проводила съемки, была довольно успешна в своем городе и вроде бы дела шли в гору.
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"А потом раз и будто силы начали покидать. Я уже подумала, что умираю. Состояние приближалось к предобморочному. Ну, я пила побольше кофе и старалась себя бодрить".
Так как хлеб Татьяны — фотография, важная часть работы заключается в ведении социальных сетей. Там и демонстрация, и нетворкинг. Только помимо радости социальные сети часто приводят к депрессивным мыслям и лишним сравнениям. Кажется, будто все вокруг достигают успеха, один ты топчешься на месте.
"Инстаграм — мрак. Одна заработала миллион в двадцать, другая купила третью квартиру. Одна я тут развалилась на кровати и не могу себя поднять. Но я не сдавалась, корила себя и поднимала, и как-то на съемки шла".
Но усталость становилась все сильнее, сердце билось слишком часто, воздуха не хватало. Из-за этого работы стало становиться все меньше, на нее просто не хватало сил, как и на встречи с близкими. Друзья забили тревогу.
"Сдавать анализы меня в прямом смысле потащили друзья. Там врач быстро выявила у меня железодефицитную анемию, причем настолько серьезную, что лечить начали внутривенными инфузиями препаратов железа. Когда мне объяснили, что со мной, я вдруг осознала, насколько жестока к своему организму. Я практически себя угробила, думая, что просто ленивая".
При этом анемия – опасное заболевание. Сначала выпадают волосы, потом меняется запах и вкус, человек может начать есть землю или мел, резко для самого себя и окружающих полюбить запах бензина. В тяжелых случаях развивается мышечная слабость вплоть до недержания мочи и нарушения функции глотания.
Из-за снижения гемоглобина страдают все органы, системы, ткани организма, так как регулярно испытывают нехватку кислорода и недополучают питание. Анемия осложняет любое заболевание и считается смертельно опасной. Трудно спасать человека, у которого кровь не переносит кислород к органам.
Здоровье,
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