«Думала я просто ленивая»: как анемия стала невидимой болезнью

Татьяна всю жизнь работала фотографом, принимала заказы, разрабатывала концепции съемок и бесконечно от этого уставала. Вроде бы и работа любимая, и график формируешь сам, и доход приносит, но силы будто исчезли. Оказалось, болезнь. "Рамблер" расскажет историю Татьяны подробнее.

Бодрой Татьяна себя не чувствовала никогда, считала себя человеком флегматичным. Вместо вечерней пробежки предпочитала сидеть дома. Однако профессия обязывала постоянно общаться с людьми. Татьяна проводила съемки, была довольно успешна в своем городе и вроде бы дела шли в гору.

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"А потом раз и будто силы начали покидать. Я уже подумала, что умираю. Состояние приближалось к предобморочному. Ну, я пила побольше кофе и старалась себя бодрить".

Так как хлеб Татьяны — фотография, важная часть работы заключается в ведении социальных сетей. Там и демонстрация, и нетворкинг. Только помимо радости социальные сети часто приводят к депрессивным мыслям и лишним сравнениям. Кажется, будто все вокруг достигают успеха, один ты топчешься на месте.

"Инстаграм — мрак. Одна заработала миллион в двадцать, другая купила третью квартиру. Одна я тут развалилась на кровати и не могу себя поднять. Но я не сдавалась, корила себя и поднимала, и как-то на съемки шла".

Но усталость становилась все сильнее, сердце билось слишком часто, воздуха не хватало. Из-за этого работы стало становиться все меньше, на нее просто не хватало сил, как и на встречи с близкими. Друзья забили тревогу.

"Сдавать анализы меня в прямом смысле потащили друзья. Там врач быстро выявила у меня железодефицитную анемию, причем настолько серьезную, что лечить начали внутривенными инфузиями препаратов железа. Когда мне объяснили, что со мной, я вдруг осознала, насколько жестока к своему организму. Я практически себя угробила, думая, что просто ленивая".

При этом анемия – опасное заболевание. Сначала выпадают волосы, потом меняется запах и вкус, человек может начать есть землю или мел, резко для самого себя и окружающих полюбить запах бензина. В тяжелых случаях развивается мышечная слабость вплоть до недержания мочи и нарушения функции глотания.