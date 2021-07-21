Признаки того, что диета вам не подходит

Сели на гречку после затяжного читмила, но что-то пошло не так? Ищите объяснение ниже. И запомните на все следующие новые годы.

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Несмотря на многообразие диет и программ детокса, врачи и диетологи твердят: нет ничего лучше здорового и сбалансированного правильного питания. Да, вы не получите wow-эффект и не скинете 5 кг за неделю, но, будем честны, не наберете их молниеносно обратно (как правило, еще и со знаком плюс) и не навредите здоровью. Тем не менее, если вы решили попробовать какую-то конкретную диету, которую вам в свое время кто-то посоветовал и похвалил, в процессе стоит обратить внимание на несколько важных сигналов организма.

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У вас появились регулярные боли в животе

Это, пожалуй, первое, что должно насторожить. Такой тревожный звоночек может сопровождаться постоянным чувством тошноты, рвотой и общей слабостью. Боли могут быть вызваны не только тем, что вы мало едите, но и процессами, которые происходят в организме. К примеру, кетодиеты , основанные на повышении количества жиров в рационе и сокращении углеводов и белков, запускают в организме кетоз. Это процесс, при котором печень вырабатывает глицерин и жирные кислоты. При их распаде образуются кетоновые тела: их организм из-за отсутствия углеводов и связанной с ними глюкозы начинает использовать как топливо. Израсходовав весь запас гликогена в мышцах и печени, он приступает к расщеплению жиров (липолизу), как результат — человек худеет. При неправильном вхождении в состояние кетоза начинается более серьезный процесс — кетоацидоз (нарушение углеводного баланса из-за дефицита инсулина), и он способен привести к кетоацидотической коме. Состояние вызывает симптомы рвоты, тошноты, сильные боли в животе.

Именно поэтому рекомендуется соблюдать кетодиету исключительно под наблюдением врача: грань между здоровым похудением и отравлением организма очень тонкая.

У вас сбился менструальный цикл

Речь, конечно, не просто о задержке на пару дней в один из месяцев. Если, к примеру, вы сели на диету, и вот уже второй-третий цикл нарушается, а менструация регулярно начинается с задержкой в 7 и более дней, это повод обратиться к гинекологу, сдать анализы на гормоны и всерьез задуматься об эффективности и полезности диеты. Да, нам приятно видеть на весах быстрый и внушительный результат, но он в 80% случаев сказывается на гормональной функции.

Большинство диетологов склоняются к тому, что при здоровом похудении дефицит калорий должен быть не больше 15%. Сбрасывать в месяц более 3 кг — просто опасно.

Когда мы превышаем норму, и это продолжается из месяца в месяц, организм бросает все силы на поддержание жизнедеятельности. Детородная функция отходит на задний план: вы с трудом можете обеспечить необходимыми компонентами себя, так о каком ребенке может идти речь? В запущенных случаях эта проблема может даже привести к бесплодию.

У вас начали болеть почки

Такое возможно при белковых диетах. Переизбыток протеина оказывает огромную нагрузку на почки, поскольку увеличивает количество мочевины и мочевой кислоты в крови. Порой он даже приводит к остеопорозу. Помните, что наш организм способен использовать лишь определенное количество белка, а остатки он будет перерабатывать с помощью кальция и возьмет его из костей.

Суточная норма протеина у взрослого человека в среднем составляет 1 г на 1 кг веса.

У вас выпадают волосы

Основной минус диет — отсутствие разнообразных продуктов в рационе. В результате он становится несбалансированным и организм не получает важные витамины, микро- и макроэлементы. К примеру, если вы сокращаете потребление жиров, то недополучаете Омега-3 жирные кислоты, которые важны для здоровья волос . Без них они будут тусклыми, ломкими и начнут выпадать . Витамины группы B (в частности, B5 и B6) крайне необходимы для роста волос и процесса их регенерации, поэтому при диете важно контролировать их уровень.

У вас появились высыпания

Такое часто случается, если мы выбираем диету с преобладанием какого-то конкретного компонента, на который впоследствии проявляется аллергия . К примеру, придерживаясь белковой диеты с повышенным содержанием молочных продуктов , вы можете внезапно обнаружить у себя лактозную непереносимость. Она не только характеризуется вздутием живота, но и выдает результат «на лицо». Появившиеся прыщи также могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе, вызванном диетой, а еще — об отсутствии важных микро- и макроэлементов. Помните, что витамин А крайне нужен коже для защиты от солнца , D — для синтеза коллагена, B2 — для регенерации, С — для борьбы со свободными радикалами . Список можно продолжать бесконечно: поверьте, сократив потребление тех же фруктов и овощей, вы сильно снизите содержание этих элементов в организме.

Вес стоит на месте

Особенно это обидно, когда вы, придерживаясь диеты, мало едите и регулярно занимаетесь спортом . Если при новом рационе за две недели не произошло даже минимальных изменений, это повод пересмотреть свое питание. Порой диета может сыграть «злую шутку» — просто потому что конкретно вам не подходит. В результате она замедлит метаболизм, а организм даст сбой и из-за стресса включит «режим запаса»: вместо похудения вы, наоборот, наберете вес.

У вас постоянные перепады настроения