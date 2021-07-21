Признаки того, что диета вам не подходит

Это, пожалуй, первое, что должно насторожить. Такой тревожный звоночек может сопровождаться постоянным чувством тошноты, рвотой и общей слабостью. Боли могут быть вызваны не только тем, что вы мало едите, но и процессами, которые происходят в организме. К примеру, кетодиеты
, основанные на повышении количества жиров в рационе и сокращении углеводов
и белков, запускают в организме кетоз. Это процесс, при котором печень вырабатывает глицерин и жирные кислоты. При их распаде образуются кетоновые тела: их организм из-за отсутствия углеводов и связанной с ними глюкозы начинает использовать как топливо. Израсходовав весь запас гликогена в мышцах
и печени, он приступает к расщеплению жиров (липолизу), как результат — человек худеет. При неправильном вхождении в состояние кетоза начинается более серьезный процесс — кетоацидоз (нарушение углеводного баланса из-за дефицита инсулина), и он способен привести к кетоацидотической коме. Состояние вызывает симптомы рвоты, тошноты, сильные боли в животе.