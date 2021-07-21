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Диетолог раскрыла опасность питания одними ягодами

Lenta.ru
2 часа назад
Диетолог Ольга Деккер раскрыла опасность диеты на одних ягодах в Instagram. Модный ягодный детокс, который советуют ЗОЖ-блогеры, по мнению врача, способен нанести вред организму.
Диетолог раскрыла опасность питания одними ягодами
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Специалистка рассказала, что некоторые блогеры рекомендуют есть только 250 граммов разных ягод пять раз в день, пить восемь стаканов воды с лимоном, а также травяной, зеленый или фруктово-ягодный чай. После этого, по их мнению, организм очистится.
Деккер считает, что при таком питании человек не получит белки и жиры, и организм не сможет построить новые клетки. Также съедающий слишком много ягод превысит дневную норму сахара, которая, по мнению диетолога, равна 30 граммам. Деккер предупреждает, что сырые ягоды в большом количестве создадут нагрузку на ЖКТ, и поджелудочная железа может не справиться с таким объемом клетчатки.
«Ягодный детокс не приведет к очищению», — подытожила диетолог.
Она предупредила, что организм войдет в состояние стресса, процесс похудения замедлится, а мышечная масса станет меньше, что приведет к упадку сил и усталости.
Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила, что зеленые яблоки могут быть опасны для здоровья. От них стоит воздержаться людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей.
Здоровье,Татьяна Бочарова,
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