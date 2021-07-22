Как не уставать в первые 10 минут работы

Многим знакома ситуация, когда ты только пришел на работу, а уже устал и хочешь домой. Иногда подавленное состояние с утра провоцируют некоторые привычные действия. "Рамблер" рассказывает, что перестать делать, чтобы чувствовать себя бодро весь рабочий день или хотя бы его половину.

Пить кофе

Рабочий день большинства людей начинается с чашки кофе. Хочется спать и кажется, что кофеин взбодрит. Но на самом деле из-за него человек, наоборот, быстрее устает. Где-то в 8-9 утра в нашем организме вырабатывается кортизол, который отвечает за энергичность. Кофе замедляет этот процесс. В итоге сил нет и хочется еще больше кофе. Если вы не можете совсем отказаться от него, лучше выпить свою долгожданную дозу кофеина после 9.

Работать сразу после пробуждения

Это стало особенно актуально в пандемию. Люди, работающие из дома, часто решают подольше поспать, а потом, как только открывают глаза, садятся за работу. Такая привычка сильно сказывается на продуктивности. Лучше первый утренний час после пробуждения не посвящать делам, а заняться чем-то отвлеченным. Например, побегать, помедитировать, сделать растяжку, почитать или просто посидеть в тишине и позавтракать в спокойном темпе. Это повысит продуктивность и улучшит самочувствие.

Брать на себя все задачи одновременно