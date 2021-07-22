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Как не уставать в первые 10 минут работы

Анна Арсеньева
43 минуты назад
Многим знакома ситуация, когда ты только пришел на работу, а уже устал и хочешь домой. Иногда подавленное состояние с утра провоцируют некоторые привычные действия. "Рамблер" рассказывает, что перестать делать, чтобы чувствовать себя бодро весь рабочий день или хотя бы его половину.
Как не уставать в первые 10 минут работы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пить кофе

Рабочий день большинства людей начинается с чашки кофе. Хочется спать и кажется, что кофеин взбодрит. Но на самом деле из-за него человек, наоборот, быстрее устает. Где-то в 8-9 утра в нашем организме вырабатывается кортизол, который отвечает за энергичность. Кофе замедляет этот процесс. В итоге сил нет и хочется еще больше кофе. Если вы не можете совсем отказаться от него, лучше выпить свою долгожданную дозу кофеина после 9.

Работать сразу после пробуждения

Это стало особенно актуально в пандемию. Люди, работающие из дома, часто решают подольше поспать, а потом, как только открывают глаза, садятся за работу. Такая привычка сильно сказывается на продуктивности. Лучше первый утренний час после пробуждения не посвящать делам, а заняться чем-то отвлеченным. Например, побегать, помедитировать, сделать растяжку, почитать или просто посидеть в тишине и позавтракать в спокойном темпе. Это повысит продуктивность и улучшит самочувствие.

Брать на себя все задачи одновременно

Утром наша концентрация на высоте, поэтому лучше начинать работу с самых тяжелых задач, а не с кучи мелких. Ко второй половине дня уровень энергии снижается. Ухудшает продуктивность и многозадачность. Чтобы не ныть уже через 10 минут после начала рабочего дня, стоит составить план дел и начать последовательно их выполнять.
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