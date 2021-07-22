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В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших COVID-19

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Переболевшие COVID-19 жалуются после лечения на различные осложнения, в том числе треть — на тромбозы. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на документ Минздрава.

В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Почти у 32 процентов переболевших наблюдается одышка, у 12,7 процента — кашель, еще 13,5 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, что постковидный синдром появляется спустя четыре недели после выздоровления.

Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусной инфекцией пройти диспансеризацию.

Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм коронавируса опасен для всех людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения. По словам терапевта и клинического фармаколога, доктора медицинских наук Андрея Кондрахина, у пациентов, которые не сделали прививку, «иммунитет открыт».

Здоровье,Минздрав РФ,Интерфакс,
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