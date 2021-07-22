В Минздраве рассказали об осложнениях у переболевших COVID-19

Переболевшие COVID-19 жалуются после лечения на различные осложнения, в том числе треть — на тромбозы. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на документ Минздрава.

Почти у 32 процентов переболевших наблюдается одышка, у 12,7 процента — кашель, еще 13,5 процента жалуются на боли в груди и тахикардию. При этом в Министерстве здравоохранения рассказали, что постковидный синдром появляется спустя четыре недели после выздоровления.

Для профилактики синдрома специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусной инфекцией пройти диспансеризацию.