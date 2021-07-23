Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе

Министерство здравоохранения России заявило, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, сообщает ТАСС со ссылкой на памятку министерства.

Фото: Национальная Служба Новостей Национальная Служба Новостей

Кроме того, одышка случается у 31,7% переболевших. На кашель жалуются 13,5%, на боль в груди и тахикардию - 12,7%.

Данные симптомы могут указывать на нарушение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.