Привычки, которые снижают фертильность

Некоторые привычки могут не только ухудшить качество вашей жизни, но и отрезать путь к желанному материнству. "Рамблер" расскажет о главных виновниках пониженной фертильности.

Курение, алкоголь и запрещенные вещества

Ни для кого не секрет насколько эти привычки вредны для здоровья. Что касается курения, то известно, что у женщин с подобным пристрастием снижен уровень прогестерона в лютеиновой фазе, а это способствует нарушению менструального цикла и ведет к проблемам с возникновением беременности. Стоит помнить, что "виновником" бесплодия может стать и курящий мужчина.

Чрезмерное употребление алкоголя также влияет на фертильность. Ряд исследований показывает, что по сравнению с "полностью трезвыми" женщинами даже умеренно пьющие имели меньший шанс достижения беременности.

А любые запрещенные вещества вызывают изменения в фертильной функции мужчин и женщин, и часто необратимые.

Переедание

Жировая ткань — один из самых крупных эндокринных органов, участвующих в гормональных процессах и прямо влияющих на репродуктивную систему. Даже минимальная корректировка пищевых привычек положительно воздействует на способность забеременеть. А снижение массы тела до начала лечения бесплодия заметно увеличивает вероятность овуляторных циклов.

Чрезмерный ЗОЖ

Следует разумно подходить к диетам и тренировкам. Дело в том, что уменьшение жировых запасов (ниже 10 процентов) негативно сказывается на репродуктивном здоровье. На фоне этого может прекратиться менструальный цикл, а с ним уйдет и возможность забеременеть.

Нарушение сна