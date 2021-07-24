Привычки, которые снижают фертильность

Некоторые привычки могут не только ухудшить качество вашей жизни, но и отрезать путь к желанному материнству. "Рамблер" расскажет о главных виновниках пониженной фертильности.
Ни для кого не секрет насколько эти привычки вредны для здоровья. Что касается курения, то известно, что у женщин с подобным пристрастием снижен уровень прогестерона в лютеиновой фазе, а это способствует нарушению менструального цикла и ведет к проблемам с возникновением беременности. Стоит помнить, что "виновником" бесплодия может стать и курящий мужчина.
Чрезмерное употребление алкоголя также влияет на фертильность. Ряд исследований показывает, что по сравнению с "полностью трезвыми" женщинами даже умеренно пьющие имели меньший шанс достижения беременности.
А любые запрещенные вещества вызывают изменения в фертильной функции мужчин и женщин, и часто необратимые.
Жировая ткань — один из самых крупных эндокринных органов, участвующих в гормональных процессах и прямо влияющих на репродуктивную систему. Даже минимальная корректировка пищевых привычек положительно воздействует на способность забеременеть. А снижение массы тела до начала лечения бесплодия заметно увеличивает вероятность овуляторных циклов.
Следует разумно подходить к диетам и тренировкам. Дело в том, что уменьшение жировых запасов (ниже 10 процентов) негативно сказывается на репродуктивном здоровье. На фоне этого может прекратиться менструальный цикл, а с ним уйдет и возможность забеременеть.
Даже некачественный сон может сказаться на репродуктивной функции. Исследования показали, что женщины, нарушающие цикл "сон — бодрствование", могут в три раза чаще испытывать бесплодие, чем их сверстницы, которые соблюдают режим. Нарушение сна и, как следствие, постоянный стресс приводят к ряду проблем со здоровьем, а затем это может стать причиной сбоя менструального цикла и трудности зачатия.