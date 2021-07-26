Медики рассказали о новых свойствах вакцины от коронавируса

Вакцинация может остановить у переболевших коронавирусом развитие постковидного синдрома (часто проявляется в виде таких побочных явлений, как слабость, головные, мышечные боли, депрессии, снижение когнитивных функций). Об этом в беседе с URA.RU отметил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

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«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост (постковидный синдром — прим. URA.RU). У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях (распределение субъектов в две или более группы и затем сравнение результатов — прим. URA.RU), мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Медик объяснил, что для доказательства теории нужно провести эксперимент. «Надо, чтобы мы взяли две группы: одна — экспериментальная, вторая —контрольная. Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», — подытожил Водовозов.

В беседе с URA.RU вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков подчеркнул, что функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома. «Вакцина спасает от осложнений, от постковидного синдрома. По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается», — добавил он.

По словам главного врача медицинского центра, задачей вакцины является блокировка размножения вируса в организме. «Функция вакцины — заблокировать массивное размножение коронавируса в организме. Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма, соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», — резюмировал он.

Ранее об учащении случаев постковидного синдрома у подростков рассказала педиатр, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Она отметила, что в инсультных отделениях реабилитационного центра Минздрава РФ наблюдаются молодые пациенты, которые при бессимптомной форме COVID-19 перенесли инсульт.