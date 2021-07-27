Эксперт раскрыла причину «сырного» запаха проколотых ушей

Журналистка Mirror раскрыла причину неприятного запаха из проколотых ушей и способы борьбы с ним. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Редактор Эмма Роузмерджи (Emma Rosemurgey) объяснила, что специфический «сырный» запах, исходящий из ушных проколов, обусловлен скоплением кожного сала и омертвевших клеток эпидермиса между кожей и украшениями. Эксперт отметила, что место свежего прокола может пахнуть сильнее, чем отверстие старого пирсинга, из-за активной реакции организма на посторонний объект.

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, Роузмерджи порекомендовала регулярно очищать область вокруг прокола, включая заднюю и переднюю поверхности мочки уха. Помимо этого, журналистка посоветовала чаще вынимать украшение и обрабатывать его дезинфицирующими средствами.