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Эксперт раскрыла причину «сырного» запаха от проколотых ушей

Lenta.ru
1 час назад

Журналистка Mirror раскрыла причину неприятного запаха из проколотых ушей и способы борьбы с ним. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт раскрыла причину «сырного» запаха проколотых ушей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Редактор Эмма Роузмерджи (Emma Rosemurgey) объяснила, что специфический «сырный» запах, исходящий из ушных проколов, обусловлен скоплением кожного сала и омертвевших клеток эпидермиса между кожей и украшениями. Эксперт отметила, что место свежего прокола может пахнуть сильнее, чем отверстие старого пирсинга, из-за активной реакции организма на посторонний объект.

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, Роузмерджи порекомендовала регулярно очищать область вокруг прокола, включая заднюю и переднюю поверхности мочки уха. Помимо этого, журналистка посоветовала чаще вынимать украшение и обрабатывать его дезинфицирующими средствами.

Ранее в июле девушка сделала пирсинг на пляже и осталась с проколом живота вместо пупка. Жительница Нью-Джерси с никнеймом tyykidd разместила в TikTok ролик, в котором призвала подписчиков никогда не прокалывать пупок на пляже. На кадре видно, что украшение располагается примерно на сантиметр выше положенного. «Они прицелились мимо пупка. Худшая ошибка в моей жизни», — подписала снимок героиня материала.

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