В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране

Стабилизация не везде Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. Об этом он сообщила в ходе прямого эфира, организованного в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе". "Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29 неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й - уже минус 4,5% в стране. У нас уже есть 10 субъектов, где есть четкое снижение. Есть 14 субъектов, где есть стабилизация, четко дальше пойдет вниз", - заявила она. В ряде регионов ситуация не стабилизировалась, поэтому жесткие ограничительные меры там сохраняются. "У нас же очень большая страна, и разные эпидпроцессы в разных субъектах. Поэтому и меры разные", - сказала Попова. Самая популярная вакцина Оба компонента вакцины "Спутник V" получило около 20 млн россиян, сообщила глава Роспотребнадзора. Привились "ЭпиВакКороной" около 1 млн человек, еще порядка 300 тыс. граждан страны получили полный курс вакцинации препаратом "КовиВак". Именно вакцина эффективно защищает людей от заболевания COVID-19. По словам Поповой, среди привитых обоими компонентами вакцины доля заболевших составляет в среднем менее одного процента. "Оказывается, что среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины. Если брать после первой, там будут те самые 2,5%", - пояснила чиновница. О мутациях Патогенных мутаций коронавируса, которые были бы способны вызвать более тяжелое течение болезни, пока не выявлено, успокоила Попова. "Мы должны отличать значимые мутации, такие, которые ведут к изменению контагиозности. Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть когда он будет вызывать более тяжелое течение, но пока этого нет ни для одного из вариантов", - сказала она. Кроме того, главный санитарный врач объяснила стремительное распространение в мире "индийского" штамма "Дельта". "Он очень быстро распространился по миру почему? Вот, у него закрепились новые свойства и его сразу очень много в клетке. Раз очень много — он очень быстро заражает. И от этого несколько сократился инкубационный период. Но вы все равно считаем максимальный - 14 дней", - добавила Попова. В связи с мутациями коронавируса повысился и требующийся уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Сейчас требуется привить 80% населения, планка возрастает. "Изначально мы говорили: "А он не мутирует". Если он не мутирует, это одна история. Он изменился, мы понимаем, что он сегодня мутирует, и эта мутация приводит к гораздо большей его заразности, значит и прививать надо больше", - сообщила главный санитарный врач. В начале кампании массовой вакцинации власти РФ намеревались достичь 60% коллективного иммунитета. Однако уже в начале июля глава правительства Михаил Мишустин дал поручение проработать варианты достижения 80-процентного коллективного иммунитета. Эта задача должна быть решена к ноябрю. Анна Попова также сравнила массовую вакцинацию от коронавируса с прививками от кори. "Там нужно привить 95% популяции в этом возрасте, в одном возрасте срез — и дальше иммунитет сохраняется. В России от кори привито 98% детей, так называется, в декретированном возрасте", - объяснила она. В мире животных Случаев передачи коронавируса от животного человеку пока не описано, напомнила также Попова. Она прокомментировала так ситуацию в Дании, где власти из-за распространения коронавируса среди норок решили уничтожить все поголовье. "Те мутации, которые были описаны в этом случае, не закрепились, и дальнейшего развития эта ветвь изменчивости вируса не получила", - отметила она.