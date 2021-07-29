Самые популярные мифы о бесплодии, в которые вы верите

Одна из самых больших проблем в жизни любой женщины — невозможность забеременеть и выносить малыша положенный срок без последствий. Причин бесплодия может быть множество и в каждый случай индивидуален. Однако до сих пор можно столкнуться с мифами, в которые верят множество женщин. Мы решили разобраться, какие мифы оказались самыми живучими.

Миф #1. Бесплодие всегда передается по наследству

В реальности такие случаи бывают, однако бесплодие в прошлых поколениях совсем ничего не говорит о бесплодии, с которым может столкнуться женщина из следующего поколения. Как мы уже говорили, причин может быть множество, а потому использовать методы лечения, которыми пользовалась, например, ваша тетя или бабушка, точно не стоит, всегда обращайтесь за помощью к специалисту.

Миф #2. Проблемы с менструацией всегда приводят к бесплодию

Нарушения менструального цикла могут быть обусловлены как физиологическими, так и психологическими особенностями конкретной женщины. Болезненные месячные часто говорят о заболеваниях вроде эндометриоза, который косвенным образом может повлиять на способность к зачатию, однако прямой связи с нарушением цикла и бесплодием специалисты еще не выявили.

Миф #3. Бесплодие не вылечить быстро

Многие искренне считают, что на борьбу с бесплодием нужно положить долгие годы, но специалисты с этим не согласны. Все зависит от того, в чем причина невозможности забеременеть, важно понимать, что разные ситуации требуют разного количества времени. Важно обратиться к специалисту, который определит точную причину бесплодия, сможет составить четкую схему лечения.

Миф #4. Частая причина бесплодия — нерегулярный секс