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Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

При COVID-19 применение антибиотиков строго не рекомендуется, рассказал главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» Денис Проценко. Об этом сообщает Ura.ru.

Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости

«Антибиотики не помогают при вирусной инфекции. У вируса нет того компонента, на который бы воздействовал антибиотик, который разрушает бактерии. Поэтому применение антибиотиков при этом очень опасно», — отметил специалист.

По мнению Проценко, необходимо чтобы антибиотики были строго рецептурными препаратами, так как их применение в тех случаях, в которых это недопустимо, может оказаться фатальным для пациента.

«Это может вызвать тяжелые последствия — колиты, нарушения желудочно-кишечного тракта», — уточнил врач.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко анонсировал скорый выход новой версии методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

До этого врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, когда нужно вызывать скорую помощь людям, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Здоровье,Денис Проценко,Виктор Фисенко,РИА Ura.ru,
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