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Российский врач предупредил об опасности секса в жару

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Врач-кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik предупредил об опасности секса в жаркую погоду.

Российский врач предупредил об опасности секса в жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил специалист, температура воздуха выше 30 градусов — серьезный фактор риска, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда человек потеет, то теряет воду из своего организма, а кровь становится гуще. Для людей с проблемами с сердцем это может обернуться фатальными последствиями, предупредил врач.

«Любой половой акт — это физическая активность. Представьте, что человек с больным сердцем внезапно побежит марафон. У него может сердце отказать», — сказал Кузьменко.

Он посоветовал людям старше 40 лет, ведущим активную половую жизнь, умерить сексуальные аппетиты в жару и на всякий случай проверить здоровье.

«Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор», — дал совет кардиолог.

Здоровье,ИА Sputnik,
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