Российский врач предупредил об опасности секса в жару

Как отметил специалист, температура воздуха выше 30 градусов — серьезный фактор риска, особенно для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Когда человек потеет, то теряет воду из своего организма, а кровь становится гуще. Для людей с проблемами с сердцем это может обернуться фатальными последствиями, предупредил врач.