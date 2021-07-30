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Нутрициолог рассказал о главном заблуждении худеющих

Москва24иещё 1
2 часа назад

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 назвал главный миф, связанный с похудением.Речь идет о пользе и действенности безуглеводной диеты.

Нутрициолог рассказал о главном заблуждении худеющих
Фото: Москва24Москва24

По словам эксперта, дефицит углеводов в организме будет вызывать еще большую в них потребность, что может привести к проблемам со здоровьем, а также срывам и, как следствие, набору веса.

"Это, конечно же, миф, что нужно ограничить углеводы, чтобы снизить вес, поскольку они необходимы как структурная единица, из которой получается основная энергия. Поэтому полностью убирать углеводы в ноль нельзя – это как вредно для здоровья, так и не полезно для снижения веса", – заявил нутрициолог.

Дефицит углеводов приводит к повышенной тяге к ним, отмечает Арзамасцев. Следствием этого становятся частые срывы, которые могут не только перечеркнуть предыдущий результат, но и стать причиной дополнительной прибавки в весе, предупреждает специалист.

По словам диетолога, полноценно заменить углеводы другими соединениями невозможно.

"Это, кстати говоря, камушек в огород кето-диет и других программ с резким дисбалансом. Углеводы действительно можно заменить жирами, и белки могут пройти через такой сложный путь глюконеогенеза на замену углеводам. Но все дело в том, что их реакции отличаются", – настаивает Арзамасцев.

Всем желающим сбросить вес специалист рекомендовал обратиться к сбалансированному правильному питанию, которое со временем принесет свои плоды.

Здоровье,
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