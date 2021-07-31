Названы сроки достижения коллективного иммунитета к COVID в РФ

"Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают", - пояснил Жемчугов.