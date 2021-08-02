Врач перечислила последствия мытья ржавой водой

После длительного отключения воды или из-за технических неполадок из крана может идти ржавая вода. Понятно, что не стоит такую воду использовать для приготовления блюд или мытья фруктов и овощей, но можно ли ей мыться? На этот вопрос ответила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Ее слова приводит Sputnik.

Несмотря на то, что мытья ржавой водой по собственному желанию никто не захочет, никакого фатального вреда для здоровья это не принесет.

"Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников".

А большое количество железа, растворенного в воде, само по себе не страшно для большинства людей.

Но вот внешность такая вода подпортить может. Не стоит мыть ржавой водой голову - это повлечет неприятности. На светлых волосах и вовсе может появиться нежелательный оттенок.