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Врач раскрыла последствия мытья ржавой водой

Стелла Шмель
4 часа назад

После длительного отключения воды или из-за технических неполадок из крана может идти ржавая вода. Понятно, что не стоит такую воду использовать для приготовления блюд или мытья фруктов и овощей, но можно ли ей мыться? На этот вопрос ответила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. Ее слова приводит Sputnik.

Врач перечислила последствия мытья ржавой водой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несмотря на то, что мытья ржавой водой по собственному желанию никто не захочет, никакого фатального вреда для здоровья это не принесет.

"Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников".

А большое количество железа, растворенного в воде, само по себе не страшно для большинства людей.

Но вот внешность такая вода подпортить может. Не стоит мыть ржавой водой голову - это повлечет неприятности. На светлых волосах и вовсе может появиться нежелательный оттенок.

"Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут".

Ранее "Рамблер" писал, как сделать воду «живой» в домашних условиях.

Здоровье,ИА Sputnik,
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