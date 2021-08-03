Мифы об аллергии, в которые вы все еще верите

Пожалуй, трудно представить большую неприятность, чем внезапная аллергическая реакция, причем неприятнее всего она в том случае, когда классические симптомы дополняются кожными проявлениями, которые довольно тяжело скрыть. Вокруг этой темы всегда существовало много мифов, и мы решили рассмотреть самые популярные их них.
Кислота, содержащаяся в наших любимых грейпфрутах, лимонах и апельсинах, действительно действует раздражающе на слизистую желудка и кишечника, однако прямыми источниками проблемы цитрусовые становятся довольно редко. То же самое касается шоколада, который сам по себе аллергеном не является, исключение лишь в том случае, когда в шоколаде содержится молоко, которое может вызывать аллергические реакции.
А вот и нет. Даже при соблюдении строгой диеты избавиться от дерматита исключением продуктов, вызывающими аллергию, невозможно. Дерматит — генетическое заболевание, которое проявляется у людей, склонных к атопии, а это, в свою очередь, говорит о том, что организм будет активнее реагировать на любые раздражители. Аллергия чаще всего не является прямой причиной раздражения кожи на фоне активной фазы дерматита.
Многие наивно полагают, что сорбент способен решить практически любую проблему — от инфекционной до аллергической. На самом деле, все немного сложнее. Специалисты-аллергологи редко назначают сорбенты как основное средство в борьбе с аллергическими проявлениями, да и к тому же, некоторые сорбенты сами по себе могут вызвать аллергию.
При любом обострении такие процедуры действительно крайне нежелательны, однако в период относительного спокойствия никто не запрещает пройти курс той же мезотерапии, главное, самому знать, на какие компоненты у вас может возникнуть отрицательная реакция, а также сообщить косметологу, если вы замечаете, что ваша кожа часто плохо реагирует на некоторые виды процедур.
Аллергия довольно трудно поддается лечению, чаще всего действительно бороться приходится лишь с симптомами, и все же, если вы будете вести относительно правильный образ жизни, наладите режим, будете избегать моментов, на которые ваш организм реагирует отрицательно, то с аллергией можно вполне неплохо «подружиться».
Бывает и так, что аллергия сопровождает ребенка очень недолго, так как в детстве организм лишь формируется, а это значит, можно ожидать любых проявлений. После того как защитные функции детского организма полностью сформируются, аллергия может больше никогда не беспокоить ребенка на протяжении всей жизни.