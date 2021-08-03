Мифы об аллергии, в которые вы все еще верите

Пожалуй, трудно представить большую неприятность, чем внезапная аллергическая реакция, причем неприятнее всего она в том случае, когда классические симптомы дополняются кожными проявлениями, которые довольно тяжело скрыть. Вокруг этой темы всегда существовало много мифов, и мы решили рассмотреть самые популярные их них.

Миф #1. Самые популярные аллергены — цитрусовые и шоколад

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Кислота, содержащаяся в наших любимых грейпфрутах, лимонах и апельсинах, действительно действует раздражающе на слизистую желудка и кишечника, однако прямыми источниками проблемы цитрусовые становятся довольно редко. То же самое касается шоколада, который сам по себе аллергеном не является, исключение лишь в том случае, когда в шоколаде содержится молоко, которое может вызывать аллергические реакции.

Миф #2. Дерматит может быть только аллергическим

А вот и нет. Даже при соблюдении строгой диеты избавиться от дерматита исключением продуктов, вызывающими аллергию, невозможно. Дерматит — генетическое заболевание, которое проявляется у людей, склонных к атопии, а это, в свою очередь, говорит о том, что организм будет активнее реагировать на любые раздражители. Аллергия чаще всего не является прямой причиной раздражения кожи на фоне активной фазы дерматита.

Миф #3. Аллергические реакции можно купировать приемом сорбентов

Многие наивно полагают, что сорбент способен решить практически любую проблему — от инфекционной до аллергической. На самом деле, все немного сложнее. Специалисты-аллергологи редко назначают сорбенты как основное средство в борьбе с аллергическими проявлениями, да и к тому же, некоторые сорбенты сами по себе могут вызвать аллергию.

Миф #4. При аллергии запрещены процедуры в кабинете косметолога

При любом обострении такие процедуры действительно крайне нежелательны, однако в период относительного спокойствия никто не запрещает пройти курс той же мезотерапии, главное, самому знать, на какие компоненты у вас может возникнуть отрицательная реакция, а также сообщить косметологу, если вы замечаете, что ваша кожа часто плохо реагирует на некоторые виды процедур.

Миф #5. Избавиться можно лишь от симптомов аллергии

Аллергия довольно трудно поддается лечению, чаще всего действительно бороться приходится лишь с симптомами, и все же, если вы будете вести относительно правильный образ жизни, наладите режим, будете избегать моментов, на которые ваш организм реагирует отрицательно, то с аллергией можно вполне неплохо «подружиться».

Миф #6. Дети больше подвержены аллергии