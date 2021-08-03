Врач рассказала о последствиях мытья под ржавой водой

Летние отключения горячей воды приводят к тому, что после проведения профилактических работ из крана течет вода ржавого цвета. Нередко приходится потратить много времени, чтобы дождаться, когда она протечет и станет прозрачной.

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Но что будет, если помыться под ржавой водой? На этот вопрос ответила дерматовенеролог Юлия Нагайцева в разговоре с радио Sputnik.

Вода из-под крана приобретает ржавый цвет из-за большого содержания железа в составе.

«Сам по себе этот химический элемент, растворенный в воде, не страшен для большинства людей, поскольку у нас есть "самый мощный барьер": кожа отлично защищает организм», — пояснила медик.

Здоровая кожа не впитывает в себя никакие микроэлементы, поэтому рассчитывать на то, что умываясь «ржавой» водой можно восполнить дефицит железа в организме — не стоит.

Купание в такой воде не оказывает ни благотворительного, ни губительного эффекта на организм человека. Однако может серьезно навредить состоянию волос, в особенности крашеных.

«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок», — заметила врач.