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Врач рассказала о последствиях мытья под водой ржавого цвета

Слово и Дело
5 часов назад

Летние отключения горячей воды приводят к тому, что после проведения профилактических работ из крана течет вода ржавого цвета. Нередко приходится потратить много времени, чтобы дождаться, когда она протечет и станет прозрачной.

Врач рассказала о последствиях мытья под ржавой водой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Но что будет, если помыться под ржавой водой? На этот вопрос ответила дерматовенеролог Юлия Нагайцева в разговоре с радио Sputnik.

Вода из-под крана приобретает ржавый цвет из-за большого содержания железа в составе.

«Сам по себе этот химический элемент, растворенный в воде, не страшен для большинства людей, поскольку у нас есть "самый мощный барьер": кожа отлично защищает организм», — пояснила медик.

Здоровая кожа не впитывает в себя никакие микроэлементы, поэтому рассчитывать на то, что умываясь «ржавой» водой можно восполнить дефицит железа в организме — не стоит.

Купание в такой воде не оказывает ни благотворительного, ни губительного эффекта на организм человека. Однако может серьезно навредить состоянию волос, в особенности крашеных.

«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок», — заметила врач.

При этом употреблять в пищу воду ржавого цвета крайне не рекомендуется.

Здоровье,ИА Sputnik,
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