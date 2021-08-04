Диетологи вывели новую формулу стройности после 50

Хотите быть в хорошей форме и в 20, и в 30, и после 50 лет? Это возможно, но не благодаря диетам и сильным ограничениям. Помогут цельнозерновые продукты.

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Американские ученые из Университета Тафтса в Бостоне наблюдали за 3000 людей в возрасте 50 лет и обнаружили, что у любителей цельнозерновых продуктов объем талии был меньше на 5 сантиметров, чем у остальных участников. Это важно, так как именно по этому параметру определяется избыток висцерального жира: он опасен тем, что сосредоточен вокруг внутренних органов. Чтобы достичь такого результата, нужно ежедневно съедать три порции продуктов, содержащих цельное зерно. Это может быть овсяная каша, черный хлеб или коричневый рис.

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«Результаты показывают, что цельнозерновая диета помогает не только контролировать вес, но и поддерживать хороший уровень здоровья»,

— объясняет автор исследования Никола Маккеун.

Кстати, если вы полюбите овсянку до 30, то после 50 лет получите не только тонкую талию, но и хороший уровень сахара в крови и давление, которое будет в норме даже в зрелом возрасте.

«Присутствие пищевых волокон оказывает насыщающее действие и помогает удерживать вес, а магний, калий и антиоксиданты могут способствовать снижению кровяного давления»,

— говорит автор исследования Кейли Савицки.

Курица без кожи, морепродукты, орехи и йогурты тоже входят в список продуктов, способствующих снижению веса. Это позволило ученым сделать еще одно открытие.

«Наше исследование показывает, что считать калории — не самая эффективная стратегия для долгосрочного результата и профилактики лишнего веса»,

— говорит доктор Дариуш Мозаффарян.

Правда, совсем забыть про калории не получится — с возрастом наш метаболизм замедляется, а вместе с этим уменьшается физическая активность. И если мы не хотим набирать вес, лучше урезать калораж порций. А тем, кто хочет похудеть, стоит помнить: потребляемые калории должны быть меньше сожженных калорий во время тренировки.

Исследователи также изучали рацион 120 тысяч американцев на протяжении 16 лет и узнали, как делать не надо. В очередной раз подтвердилось, что красное мясо, картофель, белый хлеб и сладости всегда связаны с увеличением веса.