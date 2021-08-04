Как тренироваться и худеть, если вы ненавидите спорт

Овощная диета, 10 тысяч шагов в день и конфета раз в месяц — звучит красиво и чудовищно одновременно. Хороший вопрос: как похудеть без спорта? И реально ли это вообще?
Анастасия Троицкая, основательница студии Sculpt:
Для «простых смертных» с сидячим образом жизни регулярные занятия два-три раза в неделю не станут решающим фактором в вопросе похудения. Значительно ускорят процесс и помогут сжигать больше энергии — да.
Для здорового человека без гормональных сбоев процесс похудения — простая закономерность. Заезженная фраза, но все же: если мы тратим больше энергии, чем потребляем, мы теряем вес. Поэтому, конечно же, можно похудеть без спорта. Просто ограничьте себя в питании.
Другое дело, что худеть без спорта — ставить палки в собственные колеса. И тормозить процесс.
Самое главное — не думать, что для похудения надо каждый день убиваться в качалке. Двух-трех занятий в неделю вполне достаточно.
Да и сами тренировки не обязательно должны быть «свирепыми».
От чрезмерной интенсивности повышается уровень кортизола (гормона стресса), а он в свою очередь задерживает воду и способствует скоплению жира в области живота.
Процесс похудения должен быть сбалансированным. Идеальная формула: правильное и умеренное питание + физическая активность, которая приносит удовольствие. Сегодня — долгая прогулка, завтра — пилатес. Чтобы все было в кайф. Ведь когда нам хорошо и мы чувствуем баланс, тело само поддается положительным переменам.