3 самые опасные инфекции, передающиеся половым путем

Какой диагноз лучше никогда не слышать в кабинете венеролога.

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Наверное, для любой пары, особенно в начале отношений, безопасность интимных связей стоит на первом месте. Конечно, полностью защититься от инфекций, передающихся половым путем, практически невозможно, хоть это и не отменяет профилактику. Самое неприятное — некоторые инфекции приводят к тяжелым последствиям для нашего организма, о чем любители незащищенного секса практически не задумываются.

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Мы расскажем о самых коварных ЗППП, название которых лучше никогда не слышать на приеме у своего лечащего врача.

Сифилис

Об этом заболевании слышал, кажется, каждый. Нельзя сказать, что инфекция останется в организме навсегда, однако лечение довольно сложное и затратное, поэтому всегда проще предотвратить ее попадание и развитие в организме, об этом важно помнить, когда новый партнер предлагает «простой и незащищенный» секс.

Сифилис может притаиться в вашем организме на целый месяц, так что понять, что вы заражены будет не так-то просто. Если запустить лечение, микроорганизмы начинают буквально сжирать внутренние органы, чем и опасно данное заболевание. Остановить этот процесс крайне тяжело.

Трихомониаз

Одно из самых часто встречающихся заболеваний мочеполовой системы. По статистике, с ним «знакомы» около 11% населения, и лечение начинается довольно поздно. Трихомониаз поддается лечению, однако в запущенной форме невероятно опасен для женской репродуктивной системы — может привести к бесплодию и патологиям уже в процессе беременности.

Как только вы замечаете необычные симптомы со стороны мочеполовой системы, не затягивайте с визитом к своему врачу.

Гепатит B

Заболевание, которое на данный момент является одним из самых популярных в мире, причем передается не только половым путем, но при контакте с кровью зараженного. Что опасно — вирус невероятно живуч и может сохраняться даже в засохшей крови на предметах практически целую неделю.