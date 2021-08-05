Врач рассказал, как быстрее засыпать и лучше высыпаться

Британский врач Радж Каран (Raj Karan) рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Он изложил его в видео, опубликованном в Tiktok.

Фото: Polina Kovaleva / Pexels Polina Kovaleva / Pexels

Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма. В противном случае стимулирующий эффект кофе сохранится и помешает заснуть.

Сытно ужинать или обедать лучше не позднее, чем за три часа до сна, уверен медик. Это позволит избежать изжоги и не просыпаться всю ночь. Пить алкоголь допоздна также не следует: он, по словам Карана, нарушает быстрый сон.

За два часа до сна необходимо закончить работу и расслабиться, а за час — выключить компьютер, мобильный телефон и другую электронику. Это связано с тем, что синий свет экранов подавляет выделение гормона сна мелатонина.