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Врач рассказал о способе быстрее засыпать и лучше высыпаться

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Британский врач Радж Каран (Raj Karan) рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Он изложил его в видео, опубликованном в Tiktok.

Врач рассказал, как быстрее засыпать и лучше высыпаться
Фото: Polina Kovaleva / PexelsPolina Kovaleva / Pexels

Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма. В противном случае стимулирующий эффект кофе сохранится и помешает заснуть.

Сытно ужинать или обедать лучше не позднее, чем за три часа до сна, уверен медик. Это позволит избежать изжоги и не просыпаться всю ночь. Пить алкоголь допоздна также не следует: он, по словам Карана, нарушает быстрый сон.

За два часа до сна необходимо закончить работу и расслабиться, а за час — выключить компьютер, мобильный телефон и другую электронику. Это связано с тем, что синий свет экранов подавляет выделение гормона сна мелатонина.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Здоровье,
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