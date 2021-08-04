Чем опасна повышенная потливость

Всего у человека более пяти миллионов потовых желез, регулирующих температуру тела.

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Когда человеку слишком жарко или когда он одет не по сезону тепло, начинает испаряться пот, охлаждающий тело. Пот — это норма, но в некоторых случаях люди замечают, что начинают потеть слишком сильно. Пот не успевает испаряться, из-за липкости, влажности и неприятного запаха человек испытывает сильный дискомфорт. Гипергидроз может быть врожденной особенностью организма. Такая форма гипергидроза называется первичной.

Однако, рассказывает руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, есть и вторичный гипергидроз, указывающий на те или иные неполадки в организме. Внезапная избыточная потливость может указывать на развивающееся заболевание или особенное состояние организма.

"Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз",

— говорит Малиновская.