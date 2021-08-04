Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Чем опасна повышенная потливость

Диана Товсепова
1 час назад

Избыточная потливость может указывать на заболевание или особенное состояние организма. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Чем опасна повышенная потливость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз", — объясняет она.

Это может происходить из-за нарушения нормального функционирования щитовидной железы. Так, при гипертиреозе (тиреотоксикозе) вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. Это заболевание также выдают излишняя эмоциональность, проблемы со сном, внезапное увеличение веса.

Ранее "Рамблер" сообщал о чем еще говорит сильная потливость.

Здоровье,Ольга Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители