Чем опасна повышенная потливость

"Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз", — объясняет она.