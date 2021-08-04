Почему вредно ходить в туалет "на всякий случай"

Нас с детства приучают ходить в туалет "на всякий случай": перед выходом из дома, перед долгой поездкой или перед сном. Врач из TikTok рассказала, почему такая привычка вредит здоровью. "Рамблер" пересказывает главные мысли из ее вирусного ролика.

Специалист по органам малого таза, врач Сабрина Бакстер, также известная как @nosuchthingastmi, сняла ролик, который стал вирусным в TikTok. Женщина объяснила, почему привычка ходить в туалет "на всякий случай" вредит здоровью. Сабрина объясняет, что подобная практика "обманывает" орган. Мочевой пузырь привыкает к мочеиспусканию, когда для этого нет потребности, и человек реже чувствует естественную потребность сам.

"Если вы делаете это время от времени, ничего страшного. Но если такое происходит постоянно, то мочевой пузырь никогда не наполняется должным образом".

В итоге орган может сжаться: пузырь "понимает", что нет необходимости держать в себе большой объем мочи. Возникает порочный круг: мочевой пузырь привыкает к частому мочеиспусканию, сжимается, удерживает меньше мочи, а потому возникает потребность ходить в туалет еще чаще.