Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа

Lenta.ru
2 часа назад

Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа и дал советы по правильному очищению тела. Соответствующий материал публикует The Sun.

Эксперт объяснил, как часто нужно принимать душ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист по уборке Джойс Френч (Joyce French) объяснила, что слишком частое купание может принести больше вреда, чем пользы для организма. По ее словам, регулярное использование мыльной воды может вызвать раздражение, а также удалить защитный слой кожи, что приведет к сухости, шелушению и зуду.

Френч заверила, что нужно мыться не чаще, чем один раз в два дня. Однако при интенсивных занятиях спортом или работе с опасными химическими веществами эксперт порекомендовала принимать душ ежедневно, чтобы не оставлять на коже излишки пота и опасных канцерогенов.

Кроме того, специалист дала несколько советов по правильному мытью тела. В первую очередь нужно подобрать подходящий гель для душа. Френч объяснила, что стоит отдавать предпочтение средствам без запаха, так как они подойдут для любого типа кожи и не вызовут раздражения.

Помимо этого, эксперт порекомендовала отказаться от использования мочалок и губок. «Из-за постоянного контакта с влажной средой губки и мочалки являются рассадником болезнетворных микробов и бактерий. Лучше всего мыть тело руками, чтобы избежать попадание в организм каких-либо инфекций», — подчеркнула она.

В июне эксперты раскрыли главную ошибку во время утреннего душа. Согласно материалу, чаще всего люди ходят в душ по утрам, чтобы взбодриться, однако горячая вода, напротив, расслабляет мышцы, что приводит к сонливости. Отмечается, что воздух в ванной комнате нагревается при купании, и переход человека из душа в другое, более прохладное помещение вызывает резкое падение температуры тела. Именно поэтому по утрам эксперты рекомендуют принимать контрастный душ.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители