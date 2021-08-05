Эксперт объяснил, как часто нужно принимать душ

Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа и дал советы по правильному очищению тела. Соответствующий материал публикует The Sun.

Специалист по уборке Джойс Френч (Joyce French) объяснила, что слишком частое купание может принести больше вреда, чем пользы для организма. По ее словам, регулярное использование мыльной воды может вызвать раздражение, а также удалить защитный слой кожи, что приведет к сухости, шелушению и зуду.

Френч заверила, что нужно мыться не чаще, чем один раз в два дня. Однако при интенсивных занятиях спортом или работе с опасными химическими веществами эксперт порекомендовала принимать душ ежедневно, чтобы не оставлять на коже излишки пота и опасных канцерогенов.

Кроме того, специалист дала несколько советов по правильному мытью тела. В первую очередь нужно подобрать подходящий гель для душа. Френч объяснила, что стоит отдавать предпочтение средствам без запаха, так как они подойдут для любого типа кожи и не вызовут раздражения.

Помимо этого, эксперт порекомендовала отказаться от использования мочалок и губок. «Из-за постоянного контакта с влажной средой губки и мочалки являются рассадником болезнетворных микробов и бактерий. Лучше всего мыть тело руками, чтобы избежать попадание в организм каких-либо инфекций», — подчеркнула она.