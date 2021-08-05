Россиянам назвали наиболее распространенные последствия COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала о наиболее частых последствиях коронавирусной инфекции у переболевших пациентов. Ее слова приводит РИА "Новости". По словам специалиста, наиболее распространенными являются астенические симптомы, снижение умственного и когнитивного статуса, обонятельная дисфункция и кашель. Плоскирева также отметила, что обычно люди, которые перенесли COVID-19, рассказывают о разных комбинациях симптомов. К таким симптомам относятся затрудненное дыхание или одышка, боль в груди или животе, головная боль, суставная или мышечная боль, диарея, длительные лихорадочные реакции, нарушения сна, учащенное сердцебиение, головокружения, панические атаки, изменения настроения, нарушения менструального цикла у женщин, сыпь, выпадение волос, изменение запаха или вкуса. Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что острый период коронавирусной инфекции у больных длится в среднем 18-19 дней.