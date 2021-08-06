Раскрыта опасность чистки зубов после завтрака

Стоматологи раскрыли опасные последствия чистки зубов после завтрака и дали свои рекомендации по поддержанию здоровья полости рта. Об этом сообщает The Sun.

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Доктор из Чикаго Сухаил Мохуддин (Suhail Mohiuddin) объяснил, что нужно чистить зубы до завтрака. Дело в том, что после приема пищи во рту образуется кислая среда, и чистка зубов в таких условиях повреждает и разрушает эмаль. Нью-йоркский стоматолог-гигиенист Авален (Avalene) добавила, что если нет возможности почистить зубы до завтрака, то стоит подождать 30-45 минут после приема пищи, и уже потом приступать к процедуре.

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Звездный доктор Ричард Маркес (Richard Marques), работающий с такими знаменитостями, как Рита Ора, Том Дэйли и Дуа Липа, дал свой комментарий насчет утренней чистки зубов.

«Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать»,

— объяснил врач.

Так, Маркес порекомендовал ждать не менее 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы, и не менее 10 минут перед приемом пищи, чтобы убедиться, что активные ингредиенты зубной пасты успели сработать и защитить эмаль, сделав ее тверже. Для здоровья зубов доктор порекомендовал есть на завтрак кашу с медом, а не с сахаром, тосты из цельной муки, авокадо, яйца и лосось. Также он посоветовал избегать сладких хлопьев, кислых фруктов, фруктовых соков, сыра и молока.