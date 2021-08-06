Врач назвал опасные последствия чистки зубов после завтрака

«Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать».