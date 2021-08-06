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Врач назвал опасные последствия чистки зубов после завтрака

Даня Виттиг
2 часа назад

Стоматологи раскрыли опасные последствия чистки зубов после завтрака и дали свои рекомендации по поддержанию здоровья полости рта. Об этом сообщает The Sun.

Врач назвал опасные последствия чистки зубов после завтрака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доктор из Чикаго Сухаил Мохуддин объяснил, что нужно чистить зубы до завтрака. После приема пищи во рту образуется кислая среда, и чистка зубов в таких условиях повреждает и разрушает эмаль. Нью-йоркский стоматолог-гигиенист Авален дополнила, что если до завтрака чистить зубы не хочется, можно подождать 30-45 минут после приема пищи, и потом приступать к процедуре.

Доктор Ричард Маркес, работающий с такими знаменитостями, как Рита Ора, Том Дэйли и Дуа Липа, дал свой комментарий насчет утренней чистки зубов.

«Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать».

Маркес порекомендовал ждать не менее 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы, и не менее 10 минут перед приемом пищи, чтобы убедиться, что активные ингредиенты зубной пасты успели сработать и защитить эмаль, сделав ее тверже.

Для здоровья зубов доктор порекомендовал есть на завтрак кашу с медом, тосты из цельной муки, авокадо, яйца и лосось. А сладких хлопьев, кислых фруктов, фруктовых соков, сыра и молока лучше избегать.

Ранее "Рамблер" сообщал, может ли кариес привести к раку.

Здоровье,Том Дэйли,Рита Ора,
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