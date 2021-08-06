Врач назвал опасные последствия чистки зубов после завтрака

Стоматологи раскрыли опасные последствия чистки зубов после завтрака и дали свои рекомендации по поддержанию здоровья полости рта. Об этом сообщает The Sun.
Доктор из Чикаго Сухаил Мохуддин объяснил, что нужно чистить зубы до завтрака. После приема пищи во рту образуется кислая среда, и чистка зубов в таких условиях повреждает и разрушает эмаль. Нью-йоркский стоматолог-гигиенист Авален дополнила, что если до завтрака чистить зубы не хочется, можно подождать 30-45 минут после приема пищи, и потом приступать к процедуре.
Доктор Ричард Маркес, работающий с такими знаменитостями, как Рита Ора, Том Дэйли и Дуа Липа, дал свой комментарий насчет утренней чистки зубов.
«Мой профессиональный совет заключается в том, что, на самом деле, не имеет значения, чистить ли зубы до или после еды. Все дело в количестве времени между этими событиями. Драгоценная эмаль, покрывающая зубы, временно ослабевает после еды из-за кислот, присутствующих в еде. Поэтому, чистя зубы сразу после завтрака, вы рискуете ее повредить. Эмаль важна, и она не восстанавливается, поэтому за ней жизненно важно ухаживать».
Маркес порекомендовал ждать не менее 30 минут после еды, прежде чем чистить зубы, и не менее 10 минут перед приемом пищи, чтобы убедиться, что активные ингредиенты зубной пасты успели сработать и защитить эмаль, сделав ее тверже.
Для здоровья зубов доктор порекомендовал есть на завтрак кашу с медом, тосты из цельной муки, авокадо, яйца и лосось. А сладких хлопьев, кислых фруктов, фруктовых соков, сыра и молока лучше избегать.
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