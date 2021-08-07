Диетолог рассказала об опасности разливного пива

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова назвала негативные последствия употребления разливного пива. Об этом сообщает «Москва 24».

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Круглова рассказала, что опасность может представлять кега, в которой хранится пиво. Дело в том, что кеги не всегда обрабатываются надлежащим образом перед повторным использованием. В этом случае есть риск, что в таре поселятся микроорганизмы, в том числе патогенные.

«Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой», — сказала врач.

Она добавила, что понять по цвету и вкусу напитка, что его разлили из необработанной кеги, практически невозможно.

В результате употребления такого пива у человека могут развиться нарушения в работе ЖКТ, такие как вздутие, проблемы со стулом и отравление. По словам Кругловой, на возможные последствия влияет количество выпитого пива. При этом нет универсальной «опасной дозы» для всех, поскольку все зависит от особенностей организма.

По мнению специалиста, если у человека нет хронических заболеваний пищеварительной системы, то распитие пива из неправильно обработанной кеги может никак на нем не отразиться или же недомогание продлится не дольше нескольких дней. Однако если человек страдает от заболеваний ЖКТ разной степени тяжести, употребление напитка может их обострить.

Нефильтрованное разливное пиво, хранящееся при неправильной температуре, также представляет угрозу для его потребителей. Круглова отметила, что в нем могут происходить процессы брожения, в результате которых развиваются микроорганизмы и меняется вкус напитка. Это чревато интоксикацией организма.